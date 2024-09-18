Kurultay bitti, kavga bitmedi

Kurultay krizin ilk sinyallerinin, kurultaydan 48 saat önce alındığı öğrenildi. Yeni Şafak'ın CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kurultayın ikinci günü Genel Başkan Özgür Özel ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'den sonra kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bu konuşma için CHP Genel Sekreterliği'ne 4 Eylül’de resmi başvuru yapmış. İmamoğlu'nun konuşmasından haberdar edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşma için başvuruda bulunmamış.

İmamoğlu'nun konuşma yapacağının kurultaydan 48 saat önce belli olduğunu belirten CHP kaynakları, “Olaydan Mansur Yavaş da haberdardı. Son anda kendisinin listeye eklenmesinin sebebi, durumdan haberdar olması ve içerlenmesidir” bilgisini verdi. Krizin Yavaş tarafından bilinçli çıkarıldığını savunan parti kaynakları, “Genel Başkan Özel, Yavaş'ın durumdan haberdar olduğunu bilmesine rağmen, bu çıkışı orada yumuşatmaya çalıştı. Ama Yavaş, planlı ve hesaplı olarak kürsüde İmamoğlu'na yüklenerek, delegeye varlığını gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

Normal şartlar altında o gün Yavaş’ın konuşma yapmayacağı, ancak durumdan rahatsız olması nedeniyle, kriz çıkmasın diye programa adının eklendiği öğrenildi. Bu nedenle İBB Başkanı olarak kürsüye çıkacak İmamoğlu’nun “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı” olarak davet edildiği, Yavaş’ın da “Tarihi Kentler Birliği Başkanı” olarak konuşmacı listesine eklendiği kaydedildi.











