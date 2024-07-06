Kurultay öncesi temas trafiği

Genel Başkan Özgür Özel, eski teşkilat başkanları Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Tezcan'la görüştü.Eski lider Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'na Ankara'daki en yakın isim olarak öne çıkan CHP Grup Başkanvekili Gökan Zeybek'le bir araya geldi. Salıcı-Özel teması iki cephede de seçimli kurultayın önünün kesilmesi olarak yorumlandı.