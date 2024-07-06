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Kurultay öncesi temas trafiği

CHP'de eylül ayında yapılacak tüzük kurultayı yaklaştıkça parti içindeki hizipler arasında temaslar sıklaşıyor.

Uğur Duyan
04:00 - 6/07/2024 السبت
Güncelleme: 06:41 - 6/07/2024 السبت
Yeni Şafak
Oğuz Kaan Salıcı
Oğuz Kaan Salıcı

Genel Başkan Özgür Özel, eski teşkilat başkanları Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Tezcan'la görüştü.Eski lider Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'na Ankara'daki en yakın isim olarak öne çıkan CHP Grup Başkanvekili Gökan Zeybek'le bir araya geldi. Salıcı-Özel teması iki cephede de seçimli kurultayın önünün kesilmesi olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla öne çıkan ve parti içi muhalefetin lideri olan Salıcı'nın Özel tarafından kabul edilmesi, seçimli kurultayın önünün kesilmesi olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu-Zeybek görüşmesi ise İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi bir ön temas olarak yorumlandı.


#politika
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