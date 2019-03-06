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İZMİR

Kurum: Bu ülke CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki şimdi görsün

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'li adayların 'Martın sonu bahar' dediklerini belirterek "Bu ülke, bu şehir, bu ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün" dedi.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'li adayların "Martın sonu bahar" sloganını kullandığını belirterek, "Bu ülke, bu şehir, bu ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün." ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa ilçesi Kirazlı Caddesi'nde kurulan platformda vatandaşa seslenen Bakan Kurum, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin, ülkenin gelişmesini hazmedemeyenlerin bulunduğunu, kara tablolar, mutsuzluk ve piyasalarda panik havası oluşturulmak istendiğini belirtti.

Milletin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını dile getiren Kurum, "Ülkenize her zaman sahip çıkıyorsunuz. Bir kez daha gösterdiniz. Sizler bize inandığınız sürece bizler yol yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizde tüm meydanlarımız milletin sevgisiyle dolup taşıyor. İşte Kemalpaşa gelsinler, görsünler." dedi.

"Cumhur İttifakı ülke sevdasıyla kuruldu"

Bakan Kurum, Cumhur İttifakı'nın kapalı kapılar ardında değil, ülke sevdasıyla kurulduğunu, karşılıklı saygıya dayandığını, devletin, milletin bekasını amaçladığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Onlar 'Martın sonu bahar' diyorlar. Bu ülke, bu şehir, bu ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün... Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz sizin belediyecilik karnenizi de biliyoruz, sıfır. Sizin döneminiz çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçti. İnşallah önce millet memleket diyen Cumhur İttifakı kazanacak."

İzmir'in CHP döneminde hak ettiği değeri görmediğini dile getiren Murat Kurum, Cumhur İttifakı adaylarının 31 Mart seçimlerini kazanarak, milletin hizmetkarı olacağını dile getirdi.

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Bakan Murat Kurum, İzmir'de kentsel dönüşüm, atık su, düzenli depolama sorunlarını çözeceklerini, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracaklarını ifade etti.

Murat Kurum, sahnedeyken bir vatandaşın "Erzurum'a hızlı tren ne zaman gelecek?" sorusunu da gülümseyerek "Amca Kemalpaşa'dayız, Kemalpaşa'ya getirelim, Erzurum'a da getiririz." yanıtını verdi.

"10 katını yapmadıysak adaylıktan çekileceğim"

Cumhur İttifakı'nın Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu da görev yaptığı 5 yılda ilçedeki mahallelerin her noktasına hizmet götürdüğünü, düğün salonları, bilgi evleri yaptıklarını, her mahalleye eser bıraktıklarını kaydetti.

CHP'nin belediye başkan adayı Rıdvan Karakayalı'nın da kendisinden önce 5 yıl belediye başkanlığı yaptığını dile getiren Uğurlu, "Karakayalı'ya meydan okuyorum. 5 yılda yaptıklarını alıp getirsin, biz de getirelim, 10 katını yapmadıysak adaylıktan çekileceğimi ifade ediyorum. Hodri meydan, yüreği yetiyorsa gelsin. Bu milletin karşısına eserlerinle çıkacaksın, yerine getirmediğimiz bir tek sözümüz kalmadı, sözünü vermediğimiz yüzlerce hizmet de yaptık." dedi.

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