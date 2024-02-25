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Küskünler kurultay bekliyor

Lider değişiminden sonra CHP'de başlayan sancının ardı arkası kesilmiyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 25/02/2024 Pazar
Güncelleme: 04:58 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Başkan adaylığı sürecinde Özgür Özel yönetiminin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerini safdışı bırakmasının ardından, il ve ilçe meclisi aday adaylığında da teşkilattan gelenler kadar aileden CHP'li olan isimlerin liste dışı bırakılması, küskünlerin sayısını arttırdı. Büyükşehirlerin bazı ilçelerinde çoğunlukla ortaokul ve lise mezunu orta yaş ve üstü kişilerin listelerde yer alması ise değişim talebinde bulunan görece daha genç aday adaylarının tepkisine neden oldu.


EMİR VE YAVAŞ’IN SAVAŞI

Ankara'da listelerin oluşturulmasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Murat Emir etkili oldu. Merkez ilçelerde ilk 3 sıranın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından şekillendirildiği, çevre ilçelerde ise Murat Emir'in devreye girdiği öğrenildi. Çankaya, Yenimahalle ve Etimesgut'ta listeler büyük kurultay delegelerinin gönlünü hoş tutacak isimlerden oluşturuldu. Altındağ, Mamak, Keçiören ve Sincan'da ise listelerde genel merkezin değişim mottosuyla uyuşmayan kişiler yer aldı. Ankara'da sağ seçmenin güçlü olduğu bu ilçelerde aday tercihinin büyük ölçüde Yavaş'a bırakılmasının bir sonucu olarak, sosyal demokrat geçmişi olan aday adayları ya listeye giremedi ya da seçilmesi zor sıralara yerleştirildi. Listelerde ortaokul ve lise mezunu isimlerin lisans ve lisans üstü eğitim almış isimlerden daha fazla bulunması da aday adaylarının tepkisine neden oldu.


İMAMOĞLU'NA KÜSENLER VAR

İstanbul'da Kadıköy ve Bakırköy gibi CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen ilçelerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu etkisi dikkat çekti. Bu ilçelerde İmamoğlu, aileden CHP'li aday adaylarının yerine kendisine yakın isimleri listeye aldı. Parti içindeki küskünler cephesi, 31 Mart sonrasında yaşanacak dalgalanmalar ve olası büyük kurultaya odaklandı. Küskünlerin, olası büyük kurultayda “değişim” sloganıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özel ve yönetimine karşı bayrak açması bekleniyor.


#politika
#CHP
#kurultay
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