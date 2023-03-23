Küskünlere yerel seçim vaadi

İttifak listelerinin nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyan 6’lı Masa’nın büyük aktörleri CHP ve İYİ Parti liste dışı kalacak adayların gönlünü almak için formül geliştiriyor. 2024 seçimlerinde başkan adayı veya belediye meclis üyesi olarak ya da bürokraside değerlendirilebilecekleri mesajı verilerek olası liste depreminin etkisi en aza indirilmeye çalışılıyor. CHP’de aday adaylarının ve parti içinde başka partilere kontenjan verilmesinin teşkilatları huzursuz etmemesi için aday adaylarına ve parti içine yerel seçimler hedef gösterilecek. Belediye başkanı ya da belediye meclisi üyesi olarak değerlendirebilecekleri işaret edilecek. Seçimlerin kazanılması durumunda ise bu kişilerin bürokraside değerlendirilebileceği düşünülüyor. İYİ Parti de aynı yöntemi kullanacak.