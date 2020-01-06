Kütahya'da sır olay: Bir evde iki ceset bulundu Kütahya'da sır olay: Bir evde iki ceset bulundu Kütahya'da bir evde, karnında bıçak darbeleri olan kadın cesedi ile vücudu kısmen yanmış erkek cesedi bulundu. Yakınlarının tespitine göre cesetlerin, söz konusu evde birlikte yaşayan Süleyman Özdemir ile Emine Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Haber Merkezi 06 Ocak 2020, 15:55 Son Güncelleme: 06 Ocak 2020, 16:00 AA