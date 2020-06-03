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EĞİTİM

Kütüphanelerde yeni dönem sevinci

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan kütüphane ve kıraathaneler normalleşme sürecinde alınan önlemlerle yeniden açıldı. Sandalye sayısı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak azaltıldı. Zeytinburnu Belediyesi Kıraathaneler Koordinatörü Selahattin Öztürk, “Kütüphanemizi sosyal mesafeye uygun şekilde düzenledik. Maskesiz gelen kimseyi içeriye almıyoruz. İlk günde masalarımız doldu. Gençlerimizin özlemini gördük” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan kütüphane ve kıraathaneler, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden kapılarını açtı. Kovid-19’a ilişkin hijyen kurallarının da panolara asılarak duyurulduğu kütüphane ve kıraathanelerdeki sandalye sayısı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak azaltıldı. Normalleşme süreci kapsamında öğrenci ve araştırmacılara 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayan kütüphaneler arasında Merkezefendi Millet Kıraathanesi de bulunuyor.

ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ DEVAM EDİYOR

Zeytinburnu Belediyesi Kıraathaneler Koordinatörü Selahattin Öztürk, “İlk günde bütün masalarımız doldu. Bu süreçte, gençlerimizin ders çalışma ve araştırma yapma mekanlarına duydukları özlemi gördük.” dedi. Normalleşme sürecinde alınan tedbirlerin önemine de değinen Öztürk, şunları kaydetti: “Kütüphane ve kıraathanelerimizi sosyal mesafeye uygun olacak şekilde düzenledik. Kapasitemiz biraz düştü. Yeni normalde maske hayatımıza girdi. Maskesiz gelen kimseyi içeriye almıyoruz. Kanunen de dışarda maskesiz bulunmak yasak ama maskesiz gelirse de kendilerine maske vererek kütüphanelerimizden istifade etmelerini sağlıyoruz. Yakın teması önleme noktasında küçük uyarılar yapıyoruz. Bu 2 gündür çok fazla bir problem yaşamadık. Bıraktığımız yerden maskeli ve sosyal mesafeye dikkat ederek devam ediyoruz” Bu süreçte ödünç verme hizmetinin devam ettiğini ifade eden Öztürk, “Ödünç verme hizmetine 1 hafta önceden başlamıştık. Personelimiz eldivenli bir şekilde verip alma yapacak. Okuyucularımız kitaplara okunmayacak ve istedikleri kitabı personelimiz verecek. Geri dönüşte de kitaplarımızı 3 gün farklı bir mekanda tuttuktan sonra raflara yerleştireceğiz” dedi.

Özel okullar ‘telafi’yi kendileri planlayacak

Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okulların en erken 15 Ağustos’ta yüz yüze telafi eğitimine başlayabileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek” bilgisi paylaşıldı. Özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihlerinin resmi okullar için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde olabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 6. maddesinin ‘Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmi kurumlarda uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir.’ hükmü ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 10. maddesinin, ‘Okullarda, resmi okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi halinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir.’ hükmü doğrultusunda özel okul yönetimi tarafından hazırlanan ve özel okulun bulunduğu ilin valiliği tarafından uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından resmi okullar için belirlenen çalışma takviminin dışında da uygulama yapılabilecek”

MEB: Özel okullar telafi eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek
GÜNDEM
MEB: Özel okullar telafi eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek
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