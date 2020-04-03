Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda insanın ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle yurt dışındaki Türk işçiler ülkeye dönmeye devam ediyor. Kuveyt’te çalışan ve çoğunluğu Ordu, Giresun ve çevre illerden olan işçiler, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi.

FOTOĞRAF 7 Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda insanın ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle yurt dışındaki Türk işçiler ülkeye dönmeye devam ediyor. Kuveyt’te çalışan ve çoğunluğu Ordu, Giresun ve çevre illerden olan işçiler, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi. Kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi İşçiler, uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirilerek, sağlık kontrolleri yapıldı, çantaları ve elbiseleri dezenfekte edildi. Daha sonra kontrollü olarak otobüslere bindirilen 343 işçi, Giresun ve Trabzon’da kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi. Öte yandan dün akşam saatlerinde 301 Türk işçi daha Kuveyt’ten Türkiye’ye getirilmişti, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapan işçiler Giresun’da kendileri için özel olarak hazırlanan karantina yurduna gönderilmişti. Kuveyt’ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye’ye getirildi Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kuveyt'te çalışan 343 Türk işçi Türkiye'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçiler Giresun ve Trabzon'a gönderildi. BiP'te paylaş

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Kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi

İşçiler, uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirilerek, sağlık kontrolleri yapıldı, çantaları ve elbiseleri dezenfekte edildi. Daha sonra kontrollü olarak otobüslere bindirilen 343 işçi, Giresun ve Trabzon’da kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde 301 Türk işçi daha Kuveyt’ten Türkiye’ye getirilmişti, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapan işçiler Giresun’da kendileri için özel olarak hazırlanan karantina yurduna gönderilmişti.

FOTOĞRAF 10 Yeni doğum yapmış keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götürdüğü fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran, 15 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek için 3 buzağı bağışladı. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla ve Havva Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hamdu Sena, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek için ailesinden izin istedi. Baba Atilla Bilgin, kızına destek ve izin verdi. Hamdu Sena, kendi baktığı 3 buzağıyı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin Heidi'si Bende Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'BizbizeyeterizTürkiyem' kampanyasına 3 buzağımı satarak destek veriyorum. ifadelerini kullanarak herkesin kampanyaya sahip çıkmasını istedi. Baba Atilla Bilgin, kızı Hamdu Sena'nın bu fikir ile gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu: Bizler de bu vatanın evlatları olarak bu zor günlerden geçerken devletimiz için elimizden gelen her şeyi yapma gayretindeyiz. Birlikte bu işi başaracağımızı biliyoruz. Bu nedenle kızımın yaptığı davranış beni fazlasıyla duygulandırdı. Herkesin dayanışma içerisinde olmasını bekliyoruz. Türkiye'nin 'Heidi'si Hamdu Sena 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 buzağı bağışladı Yeni doğum yapmış keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götürdüğü fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Hamdu Sena, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 buzağı bağışlayarak destek verdi.



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