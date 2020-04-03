Gündem Kuveytten 2 günde 644 Türk işçi Türkiyeye getirildi
TRABZON

Kuveyt’ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye’ye getirildi!

Kuveyt’ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye’ye getirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kuveyt’te çalışan 343 Türk işçi Türkiye’ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı’nda sağlık taramasından geçirilen işçiler Giresun ve Trabzon’a gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi.
Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi.

Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda insanın ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle yurt dışındaki Türk işçiler ülkeye dönmeye devam ediyor. Kuveyt’te çalışan ve çoğunluğu Ordu, Giresun ve çevre illerden olan işçiler, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi.

Kuveyt’ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye’ye getirildi
FOTOĞRAF 7
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Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda insanın ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle yurt dışındaki Türk işçiler ülkeye dönmeye devam ediyor.
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Kuveyt’te çalışan ve çoğunluğu Ordu, Giresun ve çevre illerden olan işçiler, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi.
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Kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi İşçiler, uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirilerek, sağlık kontrolleri yapıldı, çantaları ve elbiseleri dezenfekte edildi.
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Daha sonra kontrollü olarak otobüslere bindirilen 343 işçi, Giresun ve Trabzon’da kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi.
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Öte yandan dün akşam saatlerinde 301 Türk işçi daha Kuveyt’ten Türkiye’ye getirilmişti, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapan işçiler Giresun’da kendileri için özel olarak hazırlanan karantina yurduna gönderilmişti.
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Kuveyt’ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye’ye getirildi
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kuveyt'te çalışan 343 Türk işçi Türkiye'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçiler Giresun ve Trabzon'a gönderildi.


Kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi

İşçiler, uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirilerek, sağlık kontrolleri yapıldı, çantaları ve elbiseleri dezenfekte edildi. Daha sonra kontrollü olarak otobüslere bindirilen 343 işçi, Giresun ve Trabzon’da kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde 301 Türk işçi daha Kuveyt’ten Türkiye’ye getirilmişti, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapan işçiler Giresun’da kendileri için özel olarak hazırlanan karantina yurduna gönderilmişti.

Türkiye'nin 'Heidi'si Hamdu Sena 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 buzağı bağışladı
FOTOĞRAF 10
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Yeni doğum yapmış keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götürdüğü fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran, 15 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek için 3 buzağı bağışladı.
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Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla ve Havva Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hamdu Sena, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek için ailesinden izin istedi.
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Baba Atilla Bilgin, kızına destek ve izin verdi.
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Hamdu Sena, kendi baktığı 3 buzağıyı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak bunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Türkiye'nin Heidi'si Bende Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'BizbizeyeterizTürkiyem' kampanyasına 3 buzağımı satarak destek veriyorum. ifadelerini kullanarak herkesin kampanyaya sahip çıkmasını istedi.
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Baba Atilla Bilgin, kızı Hamdu Sena'nın bu fikir ile gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Bizler de bu vatanın evlatları olarak bu zor günlerden geçerken devletimiz için elimizden gelen her şeyi yapma gayretindeyiz. Birlikte bu işi başaracağımızı biliyoruz. Bu nedenle kızımın yaptığı davranış beni fazlasıyla duygulandırdı. Herkesin dayanışma içerisinde olmasını bekliyoruz.
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Türkiye'nin 'Heidi'si Hamdu Sena 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 buzağı bağışladı
Yeni doğum yapmış keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götürdüğü fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Hamdu Sena, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 buzağı bağışlayarak destek verdi.

Bu dönemde en çok o tercih ediliyor: Günlerce bozulmuyor tazeliğini koruyor
FOTOĞRAF 7
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere mahallesinde bir fırının bu yöntemle ürettiği ekmeğe ilgi her geçen gün artıyor.
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Geleneksel ekşi maya ve patatesten yapılan köy ekmeği, lezzeti, tok tutması ve uzun süre dayanması bakımından bu dönem daha çok tercih ediliyor.
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Koranavirüsünden sonra doğal ürünlere daha çok yönelen tüketicilerin tercih ettiği, kara fırın veya taş fırın gibi birçok isimle bilinen ekmek, oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor.
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Uzun süre bozulmadan kullanabilecekleri doğal ürünleri tercih eden vatandaşlar, özellikle her gün ihtiyaç duyulan ekmek konusunda hayli hassas davranıyor.
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Uzun süre tazeliğini koruyor, bozulmuyor ve küflenmiyor Fırın ustalarından Nurettin Aşık, yıllardır doğal ekşili mayalı patatesli köy ekmeği yaptıklarını anlattı. Ürünlerinde doğal ekşi maya kullandıklarını anlatan Aşık, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Yaklaşık 5 saate yakın el emeğiyle yapılan ekmeğimiz, yaklaşık 1 hafta bayatlamaz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kaynaklı insanlar pek dışarı çıkmıyorlar. Bu dönemde, uzun süre tazeliğini koruyan, küflenmeyen, bozulmayan ekmeklerimizi satın alıp 1 hafta 10 gün boyunca rahatlıkla tüketebilirler. Burada öncelikle hijyene önem veriyoruz. Kalite ve hijyen içerisinde ekmeklerimizi üretip, doğal ekşi mayayla meşe odunu taş fırında pişiriyoruz.
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Fırın müşterilerinden Cemil Ünlüce ise şu şekilde konuştu: ’’Ben 1975 ten beri bu mahallede oturuyorum. Bu ekmeğin lezzetini hiç bir yerde bulamadım. Şu anda köye 2 tane ekmek gönderiyorum. Gerçekten her gittiğimde 5 tane götürürüm, ben gitmediğim halde şu anda 2 tane sipariş geldi onları gönderiyorum. Bu ekmeği dilim olarak kendiniz keseceksiniz, 1 hafta 10 gün garantisi var. Ben yıllardır köy çocuğuyum, köylü çocuğum olduğu halde bu ekmeğin lezzeti köy ekmeğinde yok herhalde. Onun için bunu kendin kesip dilimleyeceksin, en garantisi bu. ​
Bu dönemde en çok o tercih ediliyor: Günlerce bozulmuyor tazeliğini koruyor
Yaşanan virüs tehlikesi sebebi ile evlerine kapanan ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayanlar, bu dönemde günlerce bozulmayan, tazeliğini koruyan ekşi mayalı ekmeklerini tercih ediyor.
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