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Kuzey Koreli asker Güney Kore'ye kaçtı

Kuzey Koreli bir askerin, Koreler arası kara sınırını geçerek Güney Kore'ye sığındığı açıklandı. Bu nadir olay, Kore Yarımadası'ndaki gerginliği yeniden gündeme getirdi. Güney Kore yetkilileri, askerin güvenliğiyle ilgili gerekli önlemleri aldıklarını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

10:17 - 20/08/2024 Salı
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Seul ile Pyongyang arasında son zamanlarda gerilim artmaya devam ederken, bir Kuzey Kore askerinin Güney Kore'ye sığındığı açıklandı.


Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, astsubay rütbesindeki askerin iki Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içindeki Askeri Sınır Çizgisi'nin (MDL) kuzeyinden ülkeye girmeye çalıştığı belirtilirken, askerin Güney Kore'ye ulaşmasına yardım edildiği aktarıldı. Sığınmacı askerin kimliğine ilişkin detay paylaşılmazken, konuyla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



Kuzey Koreli sığınmacı sayısı artmıştı


Son olarak 2 hafta önce Kuzey Koreli bir sivilin Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırını geçerek Güney Kore'ye sığındığı açıklanmış, Güney Kore ordusunun sınırda dev hoparlörlerle yaptığı propaganda yayınlarının Kuzey Kore'den kaçışları teşvik etmiş olabileceği yorumları yapılmıştı.


Bu yılın ilk yarısında Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 artarak 105'e ulaştığı kamuoyuna yansımıştı. 2022'de 67 olan Kuzey Koreli sığınmacı sayısı geçen yıl ise neredeyse üç katına çıkarak 196'ya ulaşmıştı.




#Kuzey Kore
#Güney Kore
#asker
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