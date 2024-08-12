|
Gündem

Lastik deposu alevlere teslim oldu

Hatay'da lastik deposunda yaşanan yangında onlarca lastik zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

09:23 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:47 - 12/08/2024 Pazartesi
IHA
Alevlere teslim olan lastik deposunda onlarca lastik kül oldu!
Alevlere teslim olan lastik deposunda onlarca lastik kül oldu!

Payas ilçesi D91 karayolu üzerinde bulunan Hasan İnan'a ait lastik deposunda geçtiğimiz gün gece saatlerinde yangın yaşanmıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol alınan yangında depo ve satış mağazası kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibi ve çalışanlar küle dönen depoda yaptıkları çalışmada onlarca lastiğin satılamaz hale geldiğini tespit ettiler.



İş yeri sahibi Hasan İnan, maddi olarak zararının yüksek olduğunu belirterek, “Gece saat 23.45'te alarm aldık ama yetişene kadar yangın büyümüştü. Lastik bölümü alevlere teslim olmuştu. İtfaiyenin sonradan yoğunluk vermesi söndürmeyi zorlaştırdı. İtfaiye yoğunlaşınca iş yerimiz komple kül oldu. Yüksek bir zararla karşı karşıyayız” dedi.



#Alev aldı
#Hatay
#Payas
11 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2024: Okul ve kırtasiye ürünleri geliyor