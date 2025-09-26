Leman Dergisi’nin karikatür soruşturmasında 4 sanığa tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ’basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün'a 1’er yıl 6’şar aydan 4’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Üst mahkemeye yapılan itirazda sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar'ın tahliyesine karar verildi.
Leman Dergisi’nde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik davada 4 sanığın tahliyesine karar verildi.
Leman Dergisi’nin 26 Haziran tarihinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlanmıştı. İddianame gönderildiği İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmiş, ilk duruşmanın ise 14 Kasım’da görülmesine karar verilmişti. Davaya ilişkin sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar verdi.
İddianameden
Eser sahibine 7 yıl 10 aya kadar hapis talebi
Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün’ün ’basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1’er yıl 6’şar aydan 4’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Doğan Pehlevan’ın ise zincirleme şekilde ’basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.