Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Soğuk Savaş'taki 'hadis' skandalına soruşturma: Sunucu ve konuğa gözaltı kararı

Soğuk Savaş'taki 'hadis' skandalına soruşturma: Sunucu ve konuğa gözaltı kararı

21:1522/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Boğaç Soydemir(sağda) ile programa konuk olan Enes Akgündüz.
Boğaç Soydemir(sağda) ile programa konuk olan Enes Akgündüz.

YouTube'da yayın yapan 'Soğuk Savaş' isimli kanalda, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" ifadesi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yönelik halkı tahrik edici ve nefret söylemine yol açabilecek paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon takipçisi olan Soğuk Savaş isimli kanalda, Hadis-i Şerif üzerinden Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ile alay edildi.

Kısa sürede çeşitli platformlarda dolaşıma sokulan bir videoda, “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” ifadesi üzerinden halkı tahrik edici ve nefret söylemine yol açabilecek paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Zanlılar hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında, videoda programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Özür diledi

Soydemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, yaptığının 'şaka' olduğunu belirtip özür diledi. "Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum." diyen Soydemir, "Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık." ifadelerini kullandı.

#Boğaç Soydemir
#Soğuk savaş
#Youtube
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2025-2026 ara tatil takvimi açıklandı: Okullarda ilk ve ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? Sömestr ne zaman? İşte tarihler