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POLİTİKA

LGBT'lilerden İYİ Parti'ye teşekkür

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren LGBT üyeleri, İYİ Parti Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. "Teşekkür ederiz Meral anne" yazılı pankart taşıyan grup, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
LGBTlilerden İYİ Partiye teşekkür
LGBT üyeleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür etti.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren Pembe Hayat Derneği üyesi bir grup, İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

"Akşener başta olmak üzere LGBT topluluğuna sahip çıkanlara teşekkür ederiz"

Grup adına konuşan dernek üyesi Beray Göksu Eroğlu, "Bizlerin kararlılığına cesaretle güç veren İYİ Parti ailesine, başta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Basın açıklamasına katılanlar, gökkuşağının renklerini taşıyan şemsiyeler açtı, "LGBT hakkı insan hakkıdır", "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ve "Teşekkür ederiz Meral anne" yazılı dövizler taşıdı.

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