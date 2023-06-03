LGS için hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın hazırlıklarının bu yıl 8’inci sınıfta kayıtlı 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldığını, deprem bölgesindeki 256 bin dolayındaki öğrenciden 67 bininin 71 ilde sınava girme talebini yerine getirdiklerini söyledi. Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde öğrencilerin kendi okullarında LGS kapsamındaki merkezi sınava gireceğini bildiren Şensoy, “Sınava giriş belgeleri, sınav günü okul idaresi tarafından sıraların üzerine konulacak. Öğrencilerimizin, sınava geçerli kimlik kartıyla gelmelerini istiyoruz.” dedi.

ZORUNLULUK YOK

Şensoy, “Bu yılki LGS merkezi sınavını 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştireceğiz. İki oturumda toplam 465 bin 274 görevlimiz yer alacak. Sınava girme zorunluluğu yok. Sadece isteyen öğrenci sınava girecek. Milli Eğitim Bakanlığı olarak iki tür yerleştirme yapıyoruz. Bir tanesi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme yapıyoruz. Bir de yerel yerleştirme dediğimiz adrese dayalı şekilde çocukları okula yerleştiriyoruz. LGS merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran’da açıklayacağız.” Şensoy, sınavın cevap anahtarının sınav sonrası Bakanlığın internet sitesinde yayımlayacaklarını söyledi.

İLK OTURUM 09.30'DA

Sadri Şensoy, deprem bölgesindeki illerde öğrencilere kolaylık sağlayan uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti. Depremzede öğrencilere istedikleri il ve ilçede sınava girme konusunda tercih yapma kolaylığı tanıdıklarını hatırlatan Şensoy, “Bu kapsamda, deprem bölgesinde 8’inci sınıfta okuyan 256 bin dolayındaki öğrencimizden 67 bini, 71 ilde sınava girme talebiyle başvuru yaptı” dedi. Bu yıl öğrencilere ulaştırdıkları yardımcı kaynak sayısının da 190 milyona ulaştığını bildiren Şensoy, “Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması açısından 8’inci sınıfın ikinci dönem konularını sınava dahil etmedik. Yani sadece 8’inci sınıfın birinci dönem konularından sınav olacak.” hatırlatmasında bulundu. LGS kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumdan oluştuğunu dile getiren Şensoy, “Birinci oturum olan saat 09.30’da başlayacak sözel oturumda toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30’da başlayacak 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturum olan sayısal oturumda öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasında öğrenciler, ihtiyaçlarını giderebilecekler” dedi.

Moral bozmayın egzersiz yapın

MEB, öğrenciler için uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların önerilerinin yer aldığı broşür hazırlandı. Broşürde, "Motivasyonunuzu yüksek tutmalı ve moralinizi bozacak durumlar ve kişilerden uzak durmalısınız. Ne geç ne de erken uyumalısınız. Uyumadan önce gevşeme ve nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Dengeli bir kahvaltı yapmalı ve alışık olmadığınız gıdaları tüketmekten kaçınmalısınız. Sınav sırasında sakin kalmaya özen göstermeye ve soruları okumaya dikkat edin. Sınavdan sonra ne olursa olsun, sizinle gurur duyacağımızı unutmayın" gibi öneriler yer aldı.







