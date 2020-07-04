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EĞİTİM

LGS ne zaman açıklanacak? Tercih tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı bu sene koroanvirüs önlemleri kapsamında 20 Haziran'da gerçekleşti. Sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Ancak adayların tercihlerini ne zaman yapacağı henüz belirtilmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları açıklandı.

  • Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ağırlık katsayıları 4 olarak belirlenirken T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil katsayısı ise 1 olarak açıklandı.

LGS 2020 SINAV KILAVUZU

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LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB tarafından açıklanacak. Ancak adayların, tercihlerini ne zaman yapacağı ile ilgili kesin bir tarih belirtilmedi.

Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasından bir gün sonra tercih tabloları açıklanmış, bir hafta sonrada adaylar tercihlerini yapmaya başlamıştı.

LGS 2020 sözel bölüm kitapçığı ve cevap anahtarı

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Sosyal mesafeli LGS: Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen sınavda öğrenciler sosyal mesafeye uygun olarak sınıfa alındı

LGS 2020 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı eşime açıldı

MEB LGS sınavı soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesi üzerinden erişime açtı.

LGS 2020 sayısal bölüm kitapçığı ve cevap anahtarı

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MEB'den lise ve üniversite sınavlarına giren öğrencilere 'tercih danışmanlığı' desteği

LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

MEB tarafından yayınlanan LGS uygulama kılavuzuna göre LGS puan hesaplamaları şu adımlara göre yapılacak;

  • Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
  • a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  • b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
  • c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
  • ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa

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