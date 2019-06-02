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EĞİTİM

LGS sendromu artık kalmadı

Bir milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi bin 531 lise için dün LGS’de ter döktü. Öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal soruların kendilerini zorladığını söyledi. Başkentte sınava giren Bora Sönmez, “Sınavım iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık” dedi. Sonuçlar, 24 Haziran’da açıklanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.

Tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınav, iki bölüm halinde uygulandı. Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi.

KONTENJAN 139 BİN 660

Sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilirken 40 soruluk sayısal alan testinden oluşan ikinci bölüm ise 80 dakika sürdü. Merkezi sınav sonuçları 24 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. LGS kapsamındaki merkezi sınavla Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen sınavda herhangi bir sorun yaşanmadığını söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özer, “Sınava yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu” dedi.

SAYISAL ZORLADI

İki bölüm halinde aynı gün uygulanan sınava Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu’nda giren adaylar, sınav çıkışı duygularını anlattı. Öğrencilerden Can Kırlı, “Sınavım geneliyle iyiydi ama sayısalda zorlandım” ifadelerini kullandı. Sınava katılan adaylardan Kıvanç Özdemir, genel kanının aksine sayısal sorularının kolay olduğunu söyledi. Özdemir, “Sorular tahmin ettiğimden daha kolaydı. Çok mutluyum” dedi. Bora Sönmez de soruları, “Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim. Onun dışında sınavım gayet iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık” sözleriyle değerlendirdi.

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  • Sorular müfredata uygundu
  • Adil Kurt
  • Öğrencilerden alınan bilgilere göre sınavı değerlendiren Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, soruların müfredata bağlı kalınarak sorulduğunu söyledi. Kurt, “MEB’in yıl boyunca yayınlamış olduğu örnek sorularla uyumlu sorular sorulduğu gözlemlenmiştir. Konu eksiği bulunmayacak şekilde düzenli çalışan, sorgulayarak öğrenme biçimini benimseyen ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuştur. LGS’nin geneline bakıldığında, sorularda anlatımın uzun ve yoruma dayalı olduğu ve görsel tablo yorumlama bilgisinin ölçüldüğü görülmektedir. Matematik, Türkçe ve İngilizce derslerinde çeldiricileri güçlü sorular olduğu görülmektedir. Matematik öğrencinin sıralamasını belirleyecektir” dedi.

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