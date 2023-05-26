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LGS sınav giriş yerleri açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş yerleri açıklandı. 2023 LGS sınavına kısa bir zaman kala, sınava girecek olan on binlerce öğrenci, sınav yerleri an itibarıyla sorgulayabiliyor. Peki, 2023 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2023 MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

17:44 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

2023 LGS sınav giriş yerleri, iyi bir lisede eğitim görmek için sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Tüm yurt genelinde uygulanacak olan LGS sınavı öncesinde, öğrenciler sınava girecekleri okul ve salonları öğrenmek istiyor. Peki, 2023 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2023 MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi.

Sınavlara girecek olan adaylar,
adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.



#LGS
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#MEb
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