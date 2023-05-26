LGS sınav giriş yerleri açıklandı

Arşiv
2023 LGS sınav giriş yerleri, iyi bir lisede eğitim görmek için sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Tüm yurt genelinde uygulanacak olan LGS sınavı öncesinde, öğrenciler sınava girecekleri okul ve salonları öğrenmek istiyor. Peki, 2023 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2023 MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.