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EĞİTİM

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Bakanlıkça dün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, "https://www.meb.gov.tr" adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.

MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

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