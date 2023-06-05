LGS tamam gözler şimdi sonuçlarda

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 246 bin 429 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Deprem bölgesindeki 256 bin dolayındaki öğrenciden 67 bininin 71 ilde sınava girme talebi yerine getirildi. Ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi. Öğrenciler sınavda, veliler de dışarıda ter döktü. Sınav 09.30’da başladı. Birinci oturumda sözel, 11.30’da başlayan ikinci oturumda sayısal derslerin soruları yer aldı. Öğrencilerden Busenaz Kaya, “Sınav güzel geçti. Fen, Türkçe ve diğer sorular kolaydı ama matematik zordu. Hemşire olmak istiyorum” dedi. Mehmet Seyfi Ayhan ise “Sınav zordu biraz ama iyi geçti. Matematik ve fen soruları zordu. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

KİMLİĞİNİ KARDEŞİ YETİŞTİRDİ

İstanbul’daki Şişli Atatürk Ortaokulu’nda ise sınava geç kalan bir kız öğrenciyi, okulun önünde çocuklarını bekleyen diğer ebeveynler sakinleştirdi. Okulun kapısına vurup okuldaki yetkililere seslenen öğrenci, son dakikada içeri alınarak, sınava girebildi. Kimliğini unutan Hasan Kızılyel için de kardeşi Enes Kızılyel evden koşarak ağabeyine kimliğini yetiştirdi.

CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Cevap anahtarı Bakanlığın internet sitesinde yayınlandı. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını bugün sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınav sonuçları, 26 Haziran’da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Konteyner kentte sınav heyecanı

Deprem bölgesindeki bazı öğrenciler de LGS heyecanını çadır ve konteyner kentlerde yaşadılar. Kahramanmaraş’ta öğrenciler, erken saatlerde aileleriyle sınav merkezlerine geldi. Süha Erler Anadolu Lisesi ile TEAŞ İstiklal Ortaokulu’na gelen öğrenciler sınav salonuna alındı. Kent genelinde 65 okulda 17 bin 640 öğrenici sınava girdi. Göksun ilçesinde sınavlar, tedbir amaçlı ve öğrencilerin motivasyonlarının bozulmaması adına 26 konteyner ile 16 çadırda gerçekleştirildi. Gaziantep’te 48 bin 300 öğrenci, Şanlıurfa’da 53 bin 445 öğrenci sınav heyecanını yaşadı. Malatya’da depremde hasar görmeyen okullarda da gerçekleştirilen sınava 9 bin 600 öğrenci katıldı. Kilis’te de 4 bin 331 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

İşlem yoğunluğu az yorum sorusu fazla

Uzmanlar, 2023 LGS’de yorum ve çıkarım yapabilen öğrencilerin iyi sonuçlar elde edeceğini söyledi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tüm derslerin birinci dönem kazanımları dahilinde olduğunu ve her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla genel olarak paralel bir LGS ile karşılaşıldığını söyledi.

TÜRKÇE’DE PARAGRAF SORULARI YOĞUNLUKTA

Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural: Edebî metinler üzerinden oluşturulmuş paragraf sorularının yoğunlukta olduğu sınavda okuduğunu anlama, analiz etme ve kavrama becerisi ön plana çıkmıştır. Bu sorular, sınavın ayırt edici soruları olmuştur.

SOSYAL BİLGİLERDE YORUM AĞIRLIKTA

Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel: Sınavda öğrencilerin kavram bilgilerini kullanarak yorum yapmalarını gerektiren sorular ağırlıkta. Bu anlamda okuduğunu anlamanın ötesinde kavram bilgisinin de önemli olduğu bir sınav olmuştur. Geçen yıldan farklı olarak öncüllü soruların sayısının arttığı belirlenmiştir. Çok zaman harcamadan çözebilecekleri sorular olmuştur.

MATEMATİKTE İŞLEM YOĞUNLUĞU AZDI

Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Özgür Aytekin: Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da sınavdaki tüm sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Sorular MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermekle birlikte bu yıl soruların ifadelerinin daha kısa, açık ve net olduğu gözlenmektedir. Geçen senelere göre soruların çözüm adımlarında kullanılan işlem yoğunluğunun azaldığını söylemek mümkündür.

İLK DEFA GÖLGE BOYU İKLİM SORUSU

Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün: Sınavda genel olarak orta ya da kolay sorular bulunmakla birlikte “DNA ve Genetik Kod” ünitesi ile “Basınç” ünitesinden ayırt edici nitelikte sorular da yer almıştır. Daha önce hiç sorulmamış “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait gölge boyu sorusuna da bu sınavda ilk defa yer verilmiştir. Çok uzun metinlerden oluşan sorular bulunmamaktadır.







