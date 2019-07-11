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EĞİTİM

LGS tercih başvuruları ne zaman sona erecek? MEB LGS tercihi nasıl yapılır?

LGS tercih başvuruları yarın sona erecek

MEB tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonunları 24 Haziran'da açıklanmıştı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre 1 Temmuz'da başlatılan lise tercihlerinin ise ne zaman sonra ereceğini öğrenciler merak ediyor. LGS kapsamında lise tercihleri yarın saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri yarın saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre 1 Temmuz'da başlatılan lise tercihleri yarın saat 17.00'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla yüzdelik dilimlerine göre tercih robotu hazırladı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

Ortaokulların müdürlükleri, öğrencinin elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsha çıktısını alıp veliye imzalatacak ve bir nüshasını okulda saklayıp diğer nüshasını veliye verecek.

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İlk ekran yerel yerleştirme için açılacak

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.

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