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POLİTİKA

Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM’ye sunuldu. Mutabakatlardan ilki geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilirken diğer mutabakat metni de dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM’ye sunuldu. Anlaşmaya göre iki ülke arasında askeri eğitim anlaşmaları, istihbarat değişimi, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler alanlarında adım atılabilecek.

Türkiye ile Libya’nın 27 Kasım’da imzaladığı “Deniz Yetki” ile “Askeri işbirliği” mutabakatlarından ilki geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilirken diğer mutabakat metni de dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu. Mutabakat metni Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’na gelecek.

Ofis kurulabilecek

Mutabakat muhtırası ile iki ülke arasında güvenlik, askeri eğitim, savunma sanayi, terörizmle mücadele, askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde güvenlik ve savunma işbirliği ofisi kurulması alanlarında anlaşmalar yapıldı. Anlaşmaya göre taraflar kendileri açısından gizli bilgilerin korunması için özel önlemler de alacak. Anlaşmaya göre iki ülke karşılıklı askeri hibelerde bulunabilecek ve askeri teçhizat kullanımına destek verecek. Mutabakat metninde işbirliği alanları özetle şöyle sıralandı:

  • - Güvenlik ve askeri eğitim
  • - Ortak tatbikatlara katılım
  • - Terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele
  • - İstihbarat değişimi ve operasyonel işbirliği
  • - Lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler
  • - Askeri tıp hizmetleri
  • - Barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları
  • - Haritacılık
  • - Talep halinde müşterek “Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi” kurulması
  • - Tarafın davetiyle tarafların sınırları içerisinde silahlı kuvvetler bünyesinde bulunan Kara-Deniz-Hava Kuvvetleri’nin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, silah sistemi ve teçhizatının kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi
  • - Askeri hukuk konusunda bilgi değişimi

Erdoğan, "İsterlerse Asker göndeririz" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya bizden böyle bir talepte bulunursa biz Libya’ya da aynı şekilde elemanlarımızı yeteri derecede neyse gönderebiliriz. Bunlar bizimle böyle bir güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra bir engel söz konusu değildir" demişti.

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