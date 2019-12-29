Gündem Libya tezkeresiöne çekildi
POLİTİKA

Libya tezkeresi öne çekildi

Libya’nın Türkiye’den resmen askeri destek istemesi üzerine daha önce 7-8 Ocak tarihlerinde Meclis’e sevk edileceği açıklanan tezkere mesaisi öne çekildi. Libya tezkeresinin 30 Aralık’ta Meclis’e gelmesi muhtemel. Genel Kurul’daki görüşmelerin ise 2 Ocak’ta yapılması planlanıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis’in tatilde olması nedeniyle ilk olarak tezkerenin 8 Ocak’ta meclise sunulacağı açıklandı. Fakat Libya’daki gelişmeler bu hazırlıkları hızlandırdı. Hafter güçlerinin başkent Tranblus’a yönelik saldırılarını arttırması ve Libya hükümetinin Türkiye’den destek istemesi üzerine tezkere görüşmelerinin erkene alınması gündeme geldi.

MHP’DEN TAM DESTEK

AK Parti yönetimi, Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya tezkeresinin 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00’de toplanması ihtimalinin söz konusu olabileceğini vurgulayarak tüm milletvekillerinden programlarını buna göre yapmalarını istedi. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli MHP grubu olarak tezkereye destek vereceklerini açıkladı.

2 OCAK 2020'DE TOPLANACAK

Bahçeli, "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir. Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır." dedi. TSK'nın Libya'ya asker göndermesine izin veren tezkerenin 7-8 Ocak tarihlerinde Meclis'e gelmesi planlanıyordu.

Muhalefete ziyaret

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den randevu talebinde bulunduğu ve iki liderin söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi. Çavuşoğlu'nun pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Libya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi. Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından saat 14.00'te Akşener'le görüşecek.

Bahçeli: MHP, Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir, 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağız
GÜNDEM
Bahçeli: MHP, Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir, 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağız
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