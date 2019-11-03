Lice'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

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FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden ve sözde TSK yapılanmasının en üst düzey sivil sorumlusu firari Adil Öksüz'ün Ankara'da hakimlikçe 18 Temmuz 2016 tarihinde serbest bırakılmasının ardından İstanbul'a gelişi ve burada saklanmasına ilişkin soruşturma sonucunda 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.