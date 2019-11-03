Lice'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Diyarbakır Lice kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.
Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.