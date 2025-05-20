İsrailli sanatçı Linet’in Maslak Yeni Gazino’daki programı geçtiğimiz günlerde Filistin gönüllüsü bir grubun protestosu sonrası iptal edilmişti. Olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Linet’in bir başka etkinlikte sahne alacağı ortaya çıktı. 23 Mayıs’ta Hilton Kozyatağı’nda sahne programının Sahne17Plus tarafından düzenlendiği öğrenildi. Linet’in bunca tepkiye rağmen nasıl sahne aldığı merak konusu.

FİLİSTİN GÖNÜLLÜLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

3 gün önce Maslak Yeni Gazino’da sahneye çıkmaya hazırlanan Linet, ellerinde Filistin bayraklarıyla mekân önünde toplanan Filistin gönüllüsü bir grup tarafından protesto edildi. Linet’in Aksa Tufanı operasyonu sonrası Hamas’ı “terör örgütü” ilan etmesine sert tepki gösteren grup, ‘Soykırıma ortak olan sahnede olamaz’, ‘Siyonist işgale ses çıkaramayanı bu topraklar kaldıramaz’ yazılı dövizlerle şarkıcının İsrail’e verdiği desteği sorguladı.

KULİSTE YARDIM İSTEMİŞTİ

Barışçıl bir şekilde gerçekleşen protestonun ardından, Linet’in Yeni Gazino’daki konser iptal edildi. Kulisten video paylaşan Linet, "Can güvenliğim yok, beni yalnız bırakmayın" dedi. Sanatçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve kendisini tanıyan herkese seslenip yardım istedi.

KİM DESTEKLİYOR?

Kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen olaydan yalnızda birkaç gün sonra Linet’in yeniden sahne alacağı ortaya çıktı. Yaşananlara tepki gösteren Filistin gönüllüleri,

İsrail’de askerlik yapan sanatçıya kimin destek verdiğinin araştırılmasını istiyor.







