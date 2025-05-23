Lise öğrencilerinden Gazzelilere destek mektubu

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV Genel Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, Genel Müdür İzani Turan ile bir araya gelerek mektupları teslim etti.

Filistin halkına moral vermek ve kardeşlik duygularını pekiştirmek için Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak kaleme alınan mektupları teslim eden öğrencilerin mesajları, yardım kolileri ve kurban yardımlarıyla birlikte Gazzelilere ulaştırılacak.

Turan, öğrencileri sergiledikleri duyarlılıktan dolayı tebrik ederek, "Şükürler olsun ki milletimiz 7'den 70'e mazlumun ve mağdurun yanında. Gazze'nin yanında olmak, insanlıktan yana bir duruş sergilemektir. Biz de büyük şeref ve gururla bu mektupları kardeşlerimize ulaştıracağız. Umut ediyoruz ki sizin kaleminizden dökülen bu satırlar, Gazze'deki kardeşlerimize direnç ve moral kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yazılarımızla mazlumların yanında olmak istedik"

9. sınıf öğrencisi Yağmur Sena Balcı ise TDV'nin Gazze'ye ulaştırdığı yardımları gördükten sonra arkadaşlarıyla böyle bir adım attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de yazılarımızla mazlumların yanında olmak, onlara moral vermek istedik. Kaleme aldığımız mektuplarda Gazze'deki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını, dualarımızda yer aldıklarını anlatmaya çalıştık. Sabretmelerini, direnişlerinin bir gün muhakkak zaferle taçlanacağını yazdık."

Birkaç kişiyle başladıkları kampanyanın kısa sürede büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Balcı, TDV yetkililerine teşekkür etti.







