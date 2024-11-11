Lise öğrencilerinden inovasyonda İleri Zirve'24: Genç girişimcilere ilham oldu

Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 9-11 Kasım tarihleri arasında İvedik Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Teknopark Ankara’da İleri Zirve’24 programı düzenledi.

İleri Zirve'24, genç girişimcilere ilham verdi

İleri Zirve'24, ilk kez düzenlenen ve Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ana koordinatörlüğünde gerçekleştirilen bir etkinlik olarak, genç girişimci adaylarına eşsiz fırsatlar sundu. Etkinlik, Teknopark Ankara’da 3 gün süresince yoğun bir katılımla yapıldı. Zirve, gençlere iş dünyasına adım atarken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve ilhamı sağladı.





İleri Zirve'24, girişimcilik ve kariyer gelişimi alanında farklı oturumlarla katılımcılara eğitim verdi. Etkinlik boyunca, sektörün önde gelen uzmanları ve başarılı girişimciler, konferanslarda deneyimlerini paylaştı ve gençlere girişimcilik dünyasında nasıl daha güçlü adımlar atabileceklerine dair önemli ipuçları sundu. Katılımcılar, sadece teorik bilgilerle değil, aynı zamanda pratik becerilerle de donanarak kendi projelerini geliştirebilecekleri bir ortamda bulundular.

Genç girişimcilere özel eğitim ve inovasyon fırsatları

Üç gün süren etkinlik, genç girişimci adaylarına yaratıcı düşünme, liderlik ve inovasyon gibi konularda interaktif eğitim fırsatları sundu. Katılımcılar, Teknopark Ankara’nın yenilikçi atmosferinde iş dünyasında karşılaşabilecekleri zorlukları aşmak için gerekli stratejileri öğrendiler. Ayrıca, etkinlik kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları ve mentor görüşmeleri, katılımcılara kendi iş fikirlerini geliştirme ve iş dünyasıyla tanışma fırsatı sundu.





İleri Zirve'24, gençlerin girişimcilik yolculuklarında kendilerini daha iyi tanımalarını ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlamayı amaçladı. Katılımcılar, etkinlik boyunca iş dünyasından profesyonellerle tanışarak ağlarını genişletme imkanı buldular.

Gençlerin kariyerlerini şekillendirecek

Etkinliğin koordinatörlüğünü üstlenen Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, gençlere kariyerlerini şekillendirecek bir platform sundu. Okulun liderliğinde gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin girişimcilik alanında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlarken, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Ankara’nın ev sahipliğinde ise teknoloji ve inovasyonla dolu bir ortamda gerçekleşti.

Geleceğe yönelik büyük bir adım