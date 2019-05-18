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EĞİTİM

Liselerde ders sayısı değişti - Lisede kaç ders görülecek - Yeni eğitim sisteminin detayları

Liselerde yeni eğitim sistemi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gelecek dönemlerde uygulanacak yeni eğitim modelinin detaylarını İstanbul'da anlatıyor. Selçuk, yeni bir çağın geldiğine dikkati çekerek, bu yeni döneme tam anlamıyla hazır olabilmek için adımlar atacaklarının altını çizdi. Yeni sistemde liselerde hangi sınıfta kaç ders görüleceği de netleşti. Buna göre 12. sınıf öğrencileri önümüzdeki yıldan itibaren 7 ders alacak ve böylece son sınıfta akademik ders saati haftalık 24 ile sınırlı olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gelecek dönemlerde uygulanacak yeni eğitim modelinin detaylarını İstanbul'da anlatıyor.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Acele etmiyoruz, acele edersek çözümlemelerimiz daha sonra problem olur. Sınıfta öğretmenleri güçlendirmeden bu tasarımın hayata geçmesi mümkün değil, bu konuyla ilgili çalışmalar var.

'Gençleri neye hazırlıyoruz' sorusunu sorduk. Bunu hem kendimize sorduk hem de öğretmenlerimizle konuştuk.

Yeni bir döneme giriyoruz

Önümüzde inanılmaz bir çağ var. Tekillik çağı geliyor. Biyolojik olanı, teknik olanla birleştirme çağına, üretim sistemlerinin dönüştüğü bir döneme gidiyoruz.

Eğitimin ekonomi ve demokrasiyle ayrılmaz bağının bilincinde bir hareket sistemi belirleyeceğiz.

Gelişmiş ülkelerde neden 5-6 ders varken, bizde 15-16 ders olduğu sorusuna yanıt bulmamız gerekiyor.

Liselerde ders sayılarını neredeyse yarı yarıya azaltıyoruz.

Bakan Ziya Selçuk.

Liselerde ders sayısı değişti

Soru çözmek ile sorun çözmek ayrı şeyler. Bizim çocuklarımızın bu ayrımı bilmesi lazım. Hayatta problem çözmek de önemli.

Sporla ve sanatla buluşmayan çocukların şahsiyetlerinin oluşması ve topluma sağlıklı bir şekilde müdahil olabilmeleri mümkün değil.

Yeni sistemde 9. sınıfta ders sayısı 8'e düşüyor. 10. sınıftaki öğreniciler 9 dersten sorumlu olunacak. 11. sınıfta ise o yıl çocuklarımızda 9 ders vereceğiz. 12. sınıfa geldiklerinde ise 7 ders görecekler.

12. sınıfta haftalık akademik ders saati 24 olacak. Bundan daha fazla ders alınması mümkün olmayacak.

Eğitim sisteminin temel felsefesinin gözden geçirilmesi gerek ve biz de adımlarımızı bu yönde attık. Bir süre sonra 1-8 yaş arası eğitime ilişkin yol haritamızı da açıklayacağız.

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Sınav amaç değil araç olmalı

Liselerde çocuklarımızda iş insanlarını buluşturacağız. 'Lisedeki çocuk ne yapıyor' diye soruyor haklı olarak iş dünyası. Onları çocuklarımızla buluşturacağız.

Her bir çocuğumuzun ilkokuldan itibaren ortaya koyduğu projeler onların portfolyosunda yer alacak.

Belirli bir zaman içerisinde sınav sistemi baskısının azalmasını istiyoruz. Sınav araç olsun, amaç halinde devam etmesin istiyoruz. Bu vesileyle özellikle okullar arasındaki imkan farklılıklarının kademeli olarak azaltılması için hızlıca adımlar atacağız.

Liselerde derssayısı düşürüldü

Liselerde ders
sayısı düşürüldü

​Bakan Ziya Selçuk yeni sistemin ayrıntılarını anlatıyor.
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