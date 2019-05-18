Liselere yeni eğitim modeli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bugün tanıtacağı yeni ortaöğretim modeli, liselerde ders sayılarının azaltılması, “kariyer ofisleri”nin kurulması, 12’nci sınıflarda ders saatlerinin azaltılarak destek çalışmalarının getirilmesini içeren “reform” niteliğinde düzenlemeleri içeriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bugün İstanbul’da tanıtımını yapacağı ortaöğretim modeliyle liselerde yeni bir dönem başlayacak.

KADEMELİ BİR GEÇİŞ SÜRECİ OLACAK

Buna göre, ortaöğretimde ders sayıları azaltılacak, liselerde “kariyer ofisleri” oluşturulacak. 12’nci sınıflarda ders saatlerinin azaltılarak destek çalışmalarının getirilmesinin de planlandığı modelde, her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 9’uncu sınıflardan başlayacak ve kademeli bir geçiş süreci olacak.

“BİLGİ KURAMI” ZORUNLU DERS HALİNE GELECEK

MEB’in ortaöğretime yönelik yeni modelinde “bilgi kuramı” zorunlu ders haline gelecek. Derslerde yaparak, uygulayarak öğrenme ağırlık kazanacakken özellikle 12’nci sınıflar için yenilikçi dersler getirilecek. Yeni modele göre ayrıca öğrencilerin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi oluşturulacak. Haziran aylarında dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ortaöğretimde yeni modele ilişkin detaylar, bugün Bakan Selçuk tarafından açıklanacak.

Ögretmene ara tatilde ek ücret



MEB gelecek eğitim döneminde kasım ve nisan aylarında uygulanacak ara tatiller, öğretmenler için mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak. Yeni eğitim-öğretim çalışma takvimine göre, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlanmasını içeren yeni çalışma takvimi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Yeni çalışma takvimine göre, 18-22 Kasım 2019 ile 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde birer haftalık ara tatiller olacak ama bu süreçte öğretmenler okullarındaki görevlerine devam edecek. Ara tatillerin öğretmenler açısından en merak edilen kısımlarından birini oluşturan “Özlük haklarımızda bir kayıp olacak mı?” sorusu da Bakanlıkça açıklığa kavuşturuldu. Öğretmenlerin ara tatil dönemlerinde okullarda geçirdiği süreler ve yaptıkları çalışmalar, mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde de herhangi bir kesinti yapılmayacak. Öğretmenler, sömestr olarak bilinen, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde öğrencilerle birlikte ara tatile girecek.