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DİYARBAKIR

Liseli öğrenciden kardeşine sıcak yemek

Diyarbakır’da lise öğrencileri, köy okullarında taşımalı eğitim gören arkadaşları için haftanın 5 günü temiz ve sıcak yemek hazırlıyor. Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapraz, tecrübe kazanan öğrencilerin piyasada ciddi bir talep gördüğünü kaydetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liseli öğrenciden kardeşine sıcak yemek
Liseli öğrenciden kardeşine sıcak yemek.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanında eğitim gören 40 öğrenci, okullarında ve öğretmenevlerinde gördükleri eğitimle kırsal alanlarda taşımalı eğitim gören öğrencilere haftanın 5 günü yemek servisi yapıyor. Titizlikle hazırlanan yemekler, aşçıların ve öğretmenlerin kontrolünde sabahın erken saatlerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için yol alıyor. Kırsaldaki öğrenci arkadaşlarına sıcak yemek ulaştıran meslek lisesi öğrencileri, edindikleri tecrübeyle lise eğitimlerini tamamladıktan sonra yiyecek sektörüne zorlanmadan atılmış oluyorlar. Kimi öğrenci üniversitede gastronomi okumayı hedeflerken kimi de direkt aşçı olmayı tercih ediyor.

KARDEŞLERİNE SICAK YEMEK YAPIYORLAR

Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin sıcak yemek ihtiyacının giderilmesi için gece geç saatlere kadar çalışıldığını belirten Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapraz, yapılan yemeklerin meslek liseleri ve öğretmenevlerinde hazırlandığını söyledi. Mesleki teknik lisesinde yer alan yiyecek ve içecek hizmetleri alanında 40 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Çapraz, “Öğrencilerimiz, köy okullarındaki kardeşlerine ciddi bir şekilde hazırlık yapıp sıcak yemeklerini ulaştırıyor” dedi.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Öğrencilerin sağlıklı ve sıcak yemeğe ulaşması için gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Çapraz, “Burada kardeşlerine yemek hazırlayan öğrencilerimiz tecrübe edinip piyasada da aranan eleman olma ya da ihtiyaç karşılama anlamında ciddi bir talep görmektedir. Hem eğitim görüyor hem de ihtiyaç karşılıyorlar. Bir taşla iki kuş. Öğrenciler hazırlıklarını akşamdan yapıyor. Sabah soğuk termoking araçlarla servisi yapılıyor. O gün içerisinde öğrencilerimize sağlıklı ve sıcak şekilde ulaştırma gayretindeyiz” ifadelerinde bulundu.

ADIM ADIM HEDEFE YÜRÜYOR

Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanında eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Aleyna Eroğlu, “Burada öğretmenlerimizle beraber doğrama yöntemlerini öğreniyoruz. Akşam saat 9’a kadar yemekler pişmiş oluyor. Bu aşamadan sonra yemekleri yapıp köydeki kardeşlerimize sıcak ve temiz yemeklerini gönderiyoruz. Üniversiteye geçtiğimiz zaman gastronomi bölümünde ilerlemek istiyorum. Bu okul da beni adım adım hedefime götürüyor. Öğretmenlerime ve aşçı şefime üzerimizdeki emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

AKŞAM 9’A KADAR MUTFAKTAYIZ

  • Öğrencilerden Negrican Aygün ise hedefi olan gastronomi bölümünde zorluk çekmemek için şeflerinden eğitim aldığını belirterek, “Şeflerimizle birlikte yemeklerimizi hazırlıyoruz. Köydeki kardeşlerimize sıcak ve temiz yemekleri gönderiyoruz. Akşam 9’a kadar burada mutfak işleriyle uğraşıyoruz. Şeflerimiz de doğradığımız ürünleri yemek yapıyorlar. Üniversitede hedefim gastronomi bölümü” diye konuştu.

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