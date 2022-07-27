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Maaş gibi burs

YKS tercihlerinde bu yıl ilk kez yapay zeka mühendisliği ve fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerini seçenlere en az bin lira, harita mühendisliğine 3 bin 500 lira aylık destek sağlanacak. Maden mühendisliği bursu asgari ücret kadar olacak. İlk 5 tercihinde tekstil veya deri mühendisliği olması şartıyla öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde 5 yıl iş garantisi verilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maaş gibi burs
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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) sektörlerle yaptığı iş birlikleri kapsamında, YKS tercihlerinde belli bölümleri seçecek öğrenciler, geri ödemesiz burslarla desteklenecek. Bu yıl fizik, kimya, biyoloji, matematik programlarına ilk 15 tercihinde yer verecek ve ilgili programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz başarı bursu verecek. Yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere başarı bursu bu yıldan itibaren ilk kez verilecek. 5 yıl boyunca verilen YÖK lisans destek bursları, şu anda 3 bin 23 öğrenciye aylık 1000 lira şeklinde veriliyor. Bu miktarın artırılması bekleniyor.

SIRALAMA ŞARTI VAR

  • Bunun yanında petrol ve doğal gaz sektörü için yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla YÖK ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın bir alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) arasında bu yıl imzalanan iş birliği protokolü ile bu yıl ilk kez belli mühendislik bölümlerini seçecek öğrencilere burslar başlatılacak. YKS’de ilk 2 bin veya ilk 10 bin sıralamasında olan öğrencilere, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik–elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği ve metalürji ve malzeme mühendisliği programlarına yerleşmesi dahilinde aylık 6 bin lira burs verilecek. İlk 25 bin olanlara da üniversitelerin petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve çevre mühendisliği programlarına yerleşmesi ile TP-OTC tarafından 6 bin lira bursu sağlanacak. YÖK ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bu yıldan itibaren ilk kez öğrencilere burs ve istihdam desteği sağlanacak. Harita veya geomatik mühendisliği bölümlerine aylık 3 bin 500 lira verilecek.

HEM BURS HEM İŞ GARANTİSİ

YÖK ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında 2020’de imzalanan iş birliği protokolü ile başarılı öğrencilerin maden sektörüne çekilmesi amaçlanıyor. Tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinde maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği veya cevher hazırlama mühendisliği bölümlerini seçen ve ilk 65 binde yer alan, İstanbul ile Ankara’daki üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylara asgari ücret kadar ödeme yapılacak. Ayrıca, ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla YKS yerleştirme puanına göre asgari ücrete odaklı burslar veriliyor. Ayrıca eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde 5 yıl iş garantisi verilecek.

Özel mesleklere 15 binlik destek

  • Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları belli oldu. Bu liselerde öğrenim gören öğrenciler için destek tutarlarından bazıları şöyle: “Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 9 bin 297 lira, bilişim teknolojilerinde 8 bin 800 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 11 bin 768 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 14 bin 104 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 13 bin 693 lira, gemi yapımında 14 bin 104 lira, uçak bakımda 11 bin 768 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 14 bin 744 lira.” Organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarların bazıları ise şöyle belirlendi: “Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 9 bin 219 lira, denizcilikte 10 bin 60 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 10 bin 569 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 10 bin 60 lira, gemi yapımında 10 bin 60 lira, gıda teknolojisinde 9 bin 435 lira”

Tercihler için 11 bin öğretmen sahada

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci boyunca, üniversite adaylarına yönelik yaklaşık 11 bin rehber öğretmen/psikolojik danışman aracılığıyla 81 ilde ve ilçe merkezlerinde “tercih danışmanlığı” hizmeti başlatılacak. Tercih süreci, EBA Bilişim Ağı üzerinden online, mezun ve internet erişimi olmayan öğrenciler için ise rehberlik ve araştırma merkezlerince yüz yüze yapılacak. Ayrıca YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, “Kayıt döneminden sonra öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih dönemlerinden önce belirlenmesi zorunludur” denildi.

10 soruda 2022 YKS tercihleri
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1- YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?<br><br>2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.
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2- Baraj puanının kaldırılması yerleştirmeleri nasıl etkiler?<br><br>Üniversitelere yerleştirmeler için baraj puanının kaldırılması, daha fazla adayın tercihte bulunma hakkını elde etmesi anlamına geliyor. Ancak YKS bir sıralama sınavı. Dolayısıyla arz-talep dengesi ve adayların sıralamadaki durumları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yerleştirmelerde etkili olacak.
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3- Bazı programlardaki \"başarı sırası koşulu\" uygulaması devam edecek mi?<br><br>Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.<br><br>Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.
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4- Yerleştirme hangi puana göre yapılacak?<br><br>Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.
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5- Bu yıl üniversite kontenjanları arttı mı?<br><br>Geçen yıl üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu yıl üniversitelerde toplam kontenjanlar 22 bin 821 artırılarak, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde belirlendi.<br><br>YKS bir sıralama sınavı olduğundan adaylar, sadece kontenjanlar düzeyinde ve başarı sırasına ve tercihlere göre yerleştirilecek. Dolayısıyla sıralaması düşük bir adayın yüksek sıralamaya sahip bir programa yerleştirilmesi mümkün olmayacak.
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6- Adayların YKS tercihlerinde göz önünde bulundurması gereken hususlar neler olmalı?<br><br>Tercih yapılırken adayların ilgi, yetenekleri, değerleri ve iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak. Bu tercihlerinde listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı, sonrasında sıralamalarına yakın olan; üstünde ve altındaki üniversite programlarını 2021 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne almalı.<br><br>Adayların, ortaöğretim kurumlarında tercih komisyonlarında görev alan ve online olarak da ulaşabilecekleri rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan ya da Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) oluşturulan tercih danışmanlığı komisyonlarından destek alarak tercihlerini oluşturmaları yerinde olacak.
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7- Bu yıl aday netlerinin yüksek olmasına rağmen, puanlarda yükselme ancak sıralamalarda düşüşler var. Bu durum tercihleri nasıl etkiler?<br><br>Puanların ve sıralamaların yükselmesi ve düşmesine ilişkin değişim her yıl farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu değim sınavın zorluk derecesine, adayların netlerine göre belirlenir. Sınavda cevaplanan soruların doğru ve yanlış sayısı göz önüne alınarak ve istatistiki olarak hesaplanması sonucunda adayların sıralamaları, puanları yükselir ya da düşer. Dolayısıyla YKS aslında bir sıralama sınavıdır.<br><br>Bu yıl ortaya çıkan bu durumun, 200 bin ve öncesi sıralamalarda fazla etki yaratması beklenmiyor. Ancak 200 bin ve sonraki sıralarda özellikle baraj puanının kalkmasıyla üniversite bölümlerinin sıralamalarında önemli farklılıklar oluşması bekleniyor. Bu nedenle tercihlerin dikkatli yapılması gerekiyor.
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8- YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Kaç tercihte bulunulacak?<br><br>Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için YÖK ATLAS verilerine bakılmalı.<br><br>YKS tercihlerinde adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını \"Puanım yeterli olmayabilir.\" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeleri gerekiyor. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.<br><br>Tercihlerde kullanılabilecek alternatif bir formül<br>Eğitim uzmanlarına göre, tercihler için farklı formüller dikkate alınabilir. Bunlardan biri Sayısal (SAY) tercihlerinde başarı sırasının yüzde 50 fazlası ile yüzde 50 eksiği göz önünde bulundurularak sıralama yapılması. Örneğin, 10 bin sıralamaya sahip SAY puanı ile bir bölüm isteyen adayın tercihlerini 5 bin-15 bin arasında tutması tavsiye ediliyor.<br><br>Bu yıl Eşit Ağırlık (EA) ve Sözel (SÖZ) tercihlerde ise sapmalar bekleniyor. Bu nedenle bu puan türlerinde adaylar, başarı sırasının yüzde 100 fazlasına kadar üst sıralarda tercih yapabilir. Alt tercihlerde ise başarı sıralamasından çok daha aşağılara inilebilir. Örneğin EA türünde 150 bindeki bir adayın tercihlerini 50 bin-300 bin arasında tutması öneriliyor.
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9- Bu yıl barajlar kaldırıldı, ek yerleştirme yapılır mı?<br><br>Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.<br><br>Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.
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10- Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?<br><br>YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
10 soruda 2022 YKS tercihleri
YKS sonuçlarına ve 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan detaylara ilişkin eğitim ve rehberlik uzmanları ile görüşerek tercihlerdeki önemli hususları 10 soruda sizler için derlendi.

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