Gündem Macron Cumhurbaşkanı Erdoğan barış görüşmelerinde çok etkin rol oynuyor
POLİTİKA

Macron: Cumhurbaşkanı Erdoğan barış görüşmelerinde çok etkin rol oynuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile barış görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çok etkin" bir rol oynadığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Macron: Cumhurbaşkanı Erdoğan barış görüşmelerinde çok etkin rol oynuyor
Macron: Cumhurbaşkanı Erdoğan barış görüşmelerinde çok etkin rol oynuyor

Macron, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısına, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze nedeniyle hayatını kaybedenler için Polonya yetkililerine başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.

Tüm gerekli iş birliği için Polonya'nın yanında olduklarını dile getiren Macron, mevcut durumda bundan kimin sorumlu olduğunu söylemenin imkanı olmadığını ifade etti.

MACRON: ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜK

Macron, ayrıca dün Rusya'nın Ukrayna'ya 85 füze atması sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenksy ile de görüştüğünü kaydetti.

G20 liderlerinin çok büyük bir kısmının savaşı istemediğini ifade ettiğini belirten Macron, "Buradan dünyaya, savaşın son bulması için G20 çok net bir mesaj gönderdi. Zirvenin ilk önemli sonucu şu ki, G20 savaşı görmezlikten gelmedi ve büyük çoğunluk Ukrayna'daki savaşı kınadı. G20 ekonomik bir oluşum olmasına rağmen savaşı istemediğini açıkça gösterdi." ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE ETKİN ROL OYNUYOR'

Macron, savaşın tarafları olmamalarına rağmen barışın sağlanması için çalışmaları gerektiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu konuları görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda çok etkin bir yol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

G20'de ikili temaslar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'la görüştü
DÜNYA
G20'de ikili temaslar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'la görüştü

Zirvenin önemli konularından birinin gıda güvenliği olduğunu belirten Macron, İstanbul'daki tahıl anlaşmasının uygulanması sayesinde gıda fiyatlarının düştüğünü dile getirdi.

'TAHIL KORİDORU KESİNLİKLE YENİLENMELİ'

Macron, "Tahıl koridoru anlaşması, bu hafta sonu kesinlikle yenilenmeli." dedi.

Rusya'nın gübre ihracatına daha önce ek gübre getireceğini açıkladığını anımsatan Macron, bunun uygulanmasıyla engeller yaratmanın "sorumsuzluk" olacağını ifade etti.

Macron, özellikle Afrika'ya gübre tedarikinin sürmesi için bir program başlatıldığını ve bu kapsamdaki ilk gönderimin gelecek hafta yapılacağını bildirdi.

Afrika ülkelerinin gübre üretimini artırmak için finans kuruluşlarıyla da çeşitli görüşmeler yapıldığını kaydeden Macron, tarım ve gıda ürünleri akışının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine işaret etti.

Fransız Cumhurbaşkanı, Fransa'nın Afrika Birliği'nin G20'ye tamamen entegre olmasını desteklediğini dile getirdi.

Macron, İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşlarını anımsatarak, bunları "rehine" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 sonrası düzenlediği basın toplantısına yoğun ilgi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 sonrası düzenlediği basın toplantısına yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Endonezya'nın başkenti Bali'de yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısına uluslararası basın yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan ve Meloni, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü. Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden G20 zirvesinde bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden G20 zirvesinde bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zivesi'ne ev sahipliği yapan Roma'da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, milli gelire oranla dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, milli gelire oranla dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerden biri. 2030 yılına kadar açlığın olmadığı bir dünyaya erişme çabalarına öncülük etmek G20 ülkeleri olarak bizlerin en temel sorumluluğudur.

Sürdürülebilir kalkınmayı doğrudan etkileyen unsurlardan biri de göç ve göçün idaresidir.
5 milyona yakın yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Göç krizinin hem insani güvenlik boyutunu hem de göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Göç meselesinin bu platformun gündeminde yer alması gerektiğini vurgulamıştık. Ayrıca G20 bünyesinde bu maksatla bir çalışma grubu oluşturulmasını önermiştik. Bu grubun başkanlığına da talibiz. Teklifimizi hem ikili görüşmelerimizde hem de bugün ki oturumumuzda tekrarlayarak mevkidaşlarımızdan bu konuda destek beklediğimizi ifade ettik.' dedi.


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