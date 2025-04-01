Macron’dan bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan'ın Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan, teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı ölümünün 10’uncu yıl dönümünde yad etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayramın İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.
ŞEHİT KİRAZ’I ANDI
Erdoğan, öte yandan şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10’uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.