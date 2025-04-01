Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Macron’dan bayram telefonu

Macron’dan bayram telefonu

04:001/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Emmanuel Macron - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Emmanuel Macron - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan'ın Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan, teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı ölümünün 10’uncu yıl dönümünde yad etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayramın İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.


ŞEHİT KİRAZ’I ANDI

Erdoğan, öte yandan şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10’uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Emmanuel Macron
#Fransa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem ara sınav takvimi: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?