Macron’dan bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayramın İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.