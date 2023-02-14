|
Gündem

Maden işçisi: Başımızı yastığa rahat koyalım diye en ufak taşın altına bile bakmaya çalıştık

Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 116 kişilik madenci ekibi Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Zonguldak’a döndü. Maden işçisi Tayfun Ayhan, "En ufak taşın bile altına bakmaya çalıştık ki biz memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın, başımızı yastığımıza rahat koyalım diye çok uğraştık” dedi.

23:45 . 14/02/2023 Salı
DHA
Deprem bölgesinden dönen madenciler.

Deprem bölgesinden dönen madenciler.

Kahramanmaraş’taki depremin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda görev yapan 3 bin 800 maden işçisi arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgelerine gönderildi. Maden işçilerinden 116’sı Malatya’dan kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı’na geldi. Maden işçilerini Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile yakınları ‘Kahramanlar hoş geldiniz’ anonsu ile karşıladı. Maden işçileri 4 otobüs ile evlerine bırakılmak üzere yola çıktı.


4 yıllık madenci Alper Sarıoğlu,
“Biz yer altında öğrendiğimiz tahkimatları, teknikleri bu sefer depremde kullandık. İnşallah böyle bir acı tekrar yaşamayız”
dedi.

Zor bir süreç yaşadıklarını belirten madenci Mehmet Bayrak, “Çok zordu ama başarılı da geçti, kurtarabildiğimizi kurtardık. Yeraltında edindiğimiz bilgileri dışarıda da kullandık. Elimizden gelenin fazlasını yaptık biz” diye konuştu.


  • Havanın soğuk olduğunu söyleyen Tayfun Ayhan,
    “Çok çalıştık, en ufak taşın bile altına bakmaya çalıştık ki biz memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın, başımızı yastığımıza rahat koyalım diye çok uğraştık çok, çaba gösterdik. Madencilerimiz, askerimiz, AFAD ekibimiz çok mücadele ettik.”
    dedi.

'Şimdi arasalar uçağa biner döneriz'


Madencinin depremde yaptıklarıyla hayır duası aldığını ifade eden Yusuf Aytürk, şöyle konuştu:


“Şimdi arasalar uçağa biner döneriz. Çoluk çocuğumuzu bırakıp gittik yine gideriz. Bu ülke manevi ruhunu kesinlikle kaybetmemiş, böyle felaketlerde görebiliyoruz. Çok yardım yapıldı herkese helal olsun.”


Her an göreve hazır olduklarını anlatan Atilla Soyluk şu açıklamada bulundu:


“Telefonumuz 24 saat açık. Madenci olarak bütün arkadaşlarımız hazır bir şekilde bekliyoruz. Bugün yine göndersinler seve seve yine gideriz. Aynı madende çalışır gibi Malatya’da enkazda kalanları kendilerine zarar vermeden çıkarttık Allah’ın izniyle. Hiçbirinin bedenine zarar vermedik.”


#Deprem
#Zonguldak
#Madenci
#Malatya
32 dakika önce
default-profile-img
Maden işçisi: Başımızı yastığa rahat koyalım diye en ufak taşın altına bile bakmaya çalıştık
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'ye konteyner ev desteği
Asrın felaketinde 10'uncu gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Adıyaman'da 77 yaşındaki kadın enkaz altından 212 saat sonra kurtarıldı
CHP’li Fikri Sağlar deprem üzerinden kaderi hedef alıp İslam’a dil uzattı
Trabzonspor - Basel maçına Litvanyalı hakem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.