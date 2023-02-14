Maden işçisi: Başımızı yastığa rahat koyalım diye en ufak taşın altına bile bakmaya çalıştık

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Deprem bölgesinden dönen madenciler.
Kahramanmaraş’taki depremin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda görev yapan 3 bin 800 maden işçisi arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgelerine gönderildi. Maden işçilerinden 116’sı Malatya’dan kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı’na geldi. Maden işçilerini Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile yakınları ‘Kahramanlar hoş geldiniz’ anonsu ile karşıladı. Maden işçileri 4 otobüs ile evlerine bırakılmak üzere yola çıktı.
Zor bir süreç yaşadıklarını belirten madenci Mehmet Bayrak, “Çok zordu ama başarılı da geçti, kurtarabildiğimizi kurtardık. Yeraltında edindiğimiz bilgileri dışarıda da kullandık. Elimizden gelenin fazlasını yaptık biz” diye konuştu.
Madencinin depremde yaptıklarıyla hayır duası aldığını ifade eden Yusuf Aytürk, şöyle konuştu:
“Şimdi arasalar uçağa biner döneriz. Çoluk çocuğumuzu bırakıp gittik yine gideriz. Bu ülke manevi ruhunu kesinlikle kaybetmemiş, böyle felaketlerde görebiliyoruz. Çok yardım yapıldı herkese helal olsun.”
Her an göreve hazır olduklarını anlatan Atilla Soyluk şu açıklamada bulundu: