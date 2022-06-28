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POLİTİKA

Madrid bildirisindeki 'FETÖ' detayı: İlk kez uluslararası belgede 'terör örgütü' olarak yer aldı

Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, TVNET canlı yayınında Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesinin ardından imzalanan memoranduma ilişkin değerlendirmede bulundu. FETÖ'nün ilk kez uluslararası resmi bir belgede 'terör örgütü olarak' yer aldığına dikkat çeken Erenel, "Bu ABD'nin bugüne kadar kaçındığı bir şeydi. Burada yer alacak ifade aynı zamanda ABD mahkemeleri için de bağlayıcı olacaktır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Madrid bildirisindeki FETÖ detayı: İlk kez uluslararası belgede terör örgütü olarak yer aldı
​Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel.

İspanya’nın başkenti Madrid’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından memorandum imzalandı.

Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, TVNET'te yayınlanan Akıl Odası programında memoranduma ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ÜÇ YIL ÖNCENİN İNTİKAMI ALINDI"

"Türkiye ilk kez bunca yıldır söylediği terör konusunu dünyanın gözü önünde bir belgeye yedirdi." diyen Erenel, "Türkiye üç yıl önceki NATO Zirvesi'nin intikamını aldı. Üç yıl evvel Türkiye yine bir terörle, PKK'yla ilgili bir ifadenin metne girmemesi nedeniyle Estonya, Letonya ve Litvanya'ya yönelik yeni bir kuvvet yapılanmasının hazırlanması planını veto etmişti. Dolayısıyla o dönemde yine Türkiye ikna edilerek bu terör örgütü ifadesi buraya sokulmadı. Dolayısıyla Türkiye uzun yıllar PKK terör örgütüyle mücadelesinde herkese bu ifadeleri söyledi ama dikkate alınmadı. Dolayısıyla Türkiye ilk kez terörle mücadelede bugüne kadar elde ettiği sonuçları, Türkiye'nin uğradığı ekonomik ve insan gücü kayıplarını, bunlarla uğraştığı süreci dünya kamuoyuna anlatmaya muvaffak oldu. En azından Stoltenberg Türkiye'nin terörle mücadelesi ve PKK'nın bir terör örgütü olduğu birçok kez tekrarlanarak dünya kamuoyunun gözüne sokuldu." ifadelerini kullandı.

Erenel, bunun Türkiye'nin terörle mücadelesinde uluslararası alanda bugüne kadar elde ettiğinin ilerisinde bir adım olduğunu söyledi.

Madrid bildirisindeki 'FETÖ' detayı: İlk kez uluslararası belgede 'terör örgütü' olarak yer aldı
OYNAT 02:16
Madrid bildirisindeki 'FETÖ' detayı: İlk kez uluslararası belgede 'terör örgütü' olarak yer aldı
Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, TVNET canlı yayınında Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesinin ardından imzalanan memoranduma ilişkin değerlendirmede bulundu. FETÖ'nün ilk kez uluslararası resmi bir belgede 'terör örgütü olarak' yer aldığına dikkat çeken Erenel, 'Bu ABD'nin bugüne kadar kaçındığı bir şeydi. Burada yer alacak ifade aynı zamanda ABD mahkemeleri için de bağlayıcı olacaktır.' dedi.

FETÖ DETAYI

FETÖ'nün ilk kez uluslararası resmi bir belgede 'terör örgütü olarak' yer aldığına dikkat çeken Erenel, "Bu ABD'nin bugüne kadar kaçındığı bir şeydi. Burada yer alacak ifade aynı zamanda ABD mahkemeleri için de bağlayıcı olacaktır." diye konuştu.

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