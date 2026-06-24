Mağara köyüne dönüşler başladı

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve köyüne dönüş yapan 8 çocuk babası Nusrettin Genç, 1990'lı yıllarda köyden ilk çıkanın da yıllar sonra köye ilk dönenin de kendisi olduğunu belirtti. Valilik ve Kaymakamlığın büyük destek sağlayarak köylerindeki elektrik, su, kanalizasyon hattı sorunlarını çözdüğünü ifade eden Genç, herhangi bir sıkıntılarının kalmadığını söyledi. Genç, "48 yıl Avrupa'da kaldım. Kendimi köyümde güvende hissediyorum. Köyün sorunlarının giderilmesiyle başka köylüler de gelmek üzere. Çoğu burada evlerini yapıyor. 5 aile dönüş yaptı, 5 aile daha burada ev yapıyor. Şu an 10 ev hazır. 20 kişiyle irtibatımız var, onlar da dönüş yapacaklar. Şu an köyümüz yaşamaya hazır" dedi.