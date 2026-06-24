Mağara köyüne dönüşler başladı

Güvenliğin tesisi ile Şırnak'ın İdil ilçesinin Mağara köyüne yıllar sonra dönmeye karar veren aileler için altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. 48 yıl Avrupa’da kaldıktan sonra yeniden köyüne dönen Nusrettin Genç, "5 aile döndü, 5 aile daha burada ev yapıyor. 20 kişiyle de irtibattayız. Şu an köyümüz yaşamaya hazır" dedi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Ezidilerin terk etmek zorunda kaldığı İdil ilçesinin Mağara köyünde, yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarıyla yaşam konforla buluştu. Valilik ve İdil Kaymakamlığının, İçişleri Bakanlığının "Köye Dönüş Projesi" kapsamında Mağara köyünün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçerek, onları huzura kavuşan köylerine davet etmesi üzerine 5 ailenin dönüş kararı alması çalışmalara hız kattı.
İl Özel İdaresince alt ve üstyapı çalışmalarının başlatılmasının ardından yurt dışında yaşayan 5 aile daha köydeki evlerini onarmaya başladı.
KÖYDEN İLK GİDEN DE İLK DÖNEN DE BEN OLDUM
Yürütülen çalışmalar kapsamında, 9,2 kilometre yol yapıldı, 2,2 kilometre sulama sistemi ile arıtma tesisi kuruldu, kanalizasyon hattı döşendi, anıt mezar yapılıp, aydınlatma direkleri kuruldu.
Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve köyüne dönüş yapan 8 çocuk babası Nusrettin Genç, 1990'lı yıllarda köyden ilk çıkanın da yıllar sonra köye ilk dönenin de kendisi olduğunu belirtti. Valilik ve Kaymakamlığın büyük destek sağlayarak köylerindeki elektrik, su, kanalizasyon hattı sorunlarını çözdüğünü ifade eden Genç, herhangi bir sıkıntılarının kalmadığını söyledi. Genç, "48 yıl Avrupa'da kaldım. Kendimi köyümde güvende hissediyorum. Köyün sorunlarının giderilmesiyle başka köylüler de gelmek üzere. Çoğu burada evlerini yapıyor. 5 aile dönüş yaptı, 5 aile daha burada ev yapıyor. Şu an 10 ev hazır. 20 kişiyle irtibatımız var, onlar da dönüş yapacaklar. Şu an köyümüz yaşamaya hazır" dedi.
KÖYE TURİSTİK ZİYARETLER YAPILIYOR
Ankara'dan ziyaret amaçlı geldikleri Şırnak'ta Mağara köyünü gezen bir grup öğretmenden Oya Yürüktümen, "Bu kadar hareketlilik beklemiyordum. Turizm açısından daha iyi yerlere gelecektir" diye konuştu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, bölgedeki en büyük Ezidi köylerinden biri olan Mağara köyünün yaklaşık 1200 yıllık olduğunu söyledi. "Hafta içi ve hafta sonları tur otobüsleri köyü ziyaret ediyorlar" diyen Baz, köydeki evlerde dağ eteklerine uzanan mağara odalarının bulunmasının ilgiyi artırdığını belirtti.