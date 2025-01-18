Mağdur çocuğa 'temsil kayyımlığı'

Uygulamaya dair TBMM’de konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, “Aile bireylerinden biri çocuk yanında müşteki iken aile bireylerinden bir diğeri de sanık sandalyesinde olabiliyor. Bu olmasa bile süreç içerisinde de ortaya çıkabiliyor. Çocuğun menfaatiyle annenin ya da onun yanında bulunan müşteki sıfatını taşıyan bireyin menfaati çatışabiliyor. Bu durumda biz özellikle çocuğa bir temsil kayyımı atanmasını mahkemeden talep ediyoruz” diye konuştu. Toy, “Çocuk mutlaka bağımsız olarak bu davada temsil edilmeli. Annesinin velayetinden dolayı değil müştekinin yanında yer aldığı için değil; bağımsız olmalı, sırf bu sebeple bozulan bazı kararlar oluyor. Hatta bozulup temsil kayyımı atandıktan sonra bambaşka kararların çıktığı dosyalarımız var” dedi.