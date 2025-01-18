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Mağdur çocuğa 'temsil kayyımlığı'

Mağdur çocuğa 'temsil kayyımlığı'

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, çocuk lehine müdahil olduğu hukuk ve ceza davalarında çocuğun menfaatlerinin bağımsız olarak savunulması için bakanlık avukatlarını 'temsil kayyımı' olarak atadığı ortaya çıktı.

Uygulamaya dair TBMM’de konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, “Aile bireylerinden biri çocuk yanında müşteki iken aile bireylerinden bir diğeri de sanık sandalyesinde olabiliyor. Bu olmasa bile süreç içerisinde de ortaya çıkabiliyor. Çocuğun menfaatiyle annenin ya da onun yanında bulunan müşteki sıfatını taşıyan bireyin menfaati çatışabiliyor. Bu durumda biz özellikle çocuğa bir temsil kayyımı atanmasını mahkemeden talep ediyoruz” diye konuştu. Toy, “Çocuk mutlaka bağımsız olarak bu davada temsil edilmeli. Annesinin velayetinden dolayı değil müştekinin yanında yer aldığı için değil; bağımsız olmalı, sırf bu sebeple bozulan bazı kararlar oluyor. Hatta bozulup temsil kayyımı atandıktan sonra bambaşka kararların çıktığı dosyalarımız var” dedi.

İSTİSMARA YOL AÇAN FAKTÖRLER

Çocuk istismarıyla ilgili risk faktörlerini de aktaran Toy, "Çocuğun erken doğması, düşük kilolu olması, sürekli ağlaması, fiziksel engellilik, çocukluktaki ruhsal hastalıklar çocuğa yönelik ihmalle birlikte fiziksel istismara da neden olabiliyor. Genç yaşta anne-baba olmak, sık aralıklarla doğum yapmak, istenmeyen gebelik, yalnız ebeveyn olmak, aile içi şiddet, alkol ve madde kullanımı gibi birçok başlık aileye ilişkin risk faktörleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.



#Aile
#Toplum
#Mahkeme
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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