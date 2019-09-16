Gündem Mahmut Tuncerli kitabın MEBe ait olduğu iddiası asılsız çıktı
EĞİTİM

Mahmut Tuncer Mantık Kitabında MEB

Mahmut Tuncer'li kitabın MEB'e ait olduğu iddiası asılsız çıktı

Mahmut Tuncer'in fotoğrafının kullanıldığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğu iddia edilen test kitabı kısa sürede sosyal medyanın gündemini düştü. Herhangi bir öğretmen tarafından eğlence amaçlı hazırlanan kitabı Twitter'da MEB'in kitabıymış gibi paylaşan Prof. Dr. Bahadır Erdem'in verdiği bilgilerin asılsız olduğunu ise Türkçe öğretmeni Levent Beder ortaya çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kitabın MEB ile bağlantısı olmayan bir yayınevi tarafından basıldığı ortaya çıktı.
Kitabın MEB ile bağlantısı olmayan bir yayınevi tarafından basıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem, Twitter'da yaptığı bir paylaşım ile sosyal medyanın gündemine düştü.

Mahmut Tuncer'in fotoğrafının kullanıldığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğunu iddia ettiği bir kitabın görselini paylaşan Erdem, "Çocukların eğitim kitabında böyle saçma sapan şey olmaz gerçek değildir Zaytung'dur dedim ama maalesef gerçekmiş" ifadelerini kullandı.

Tweet, kısa sürede çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılınca bir Türkçe öğretmeni duruma el atıp, bilgilerin asılsız olduğunu açıkladı.

Bahadır Erdem'in Twitter'dan yapmış olduğu paylaşım.

Erdem'e twitter'dan yanıt veren Türkçe öğretmeni Levent Beder, "MEB test kitabı kullanılmasını önermiyor. Bu bildiğiniz herhangi bir öğretmenimiz tarafından hazırlanmış test kitabı. Bizim okul kitaplarımızda böyle bir şey yok" dedi.

Mahmut Tuncer'in fotoğrafının yer aldığı kitabın ise Günay Yayınları tarafından basıldığı ortaya çıktı. Günay Yayınları yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık."

  • Mahmut Tuncer'in fotoğrafının kullanıldığı kitapta "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" ifadelerine yer alıyordu.

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