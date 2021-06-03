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ANKARA

Maket uçak saldırısında FETÖ parmağı

Operasyonlarla hareket edemez hale gelen PKK’lı teröristler 18 Mayıs’ta Diyarbakır, 20 Mayıs’ta ise Batman ve Şırnak’ta askeri birliklere maket uçakla saldırdı. O uçakların silahlı hale gelmesinde FETÖ’nün parmağı çıktı. Örgüt üyesi Gürbüz Sevilay, bunun için Ukraynalı uzmanları Suriye’ye götürerek PKK/PYD elebaşı Mazlum Kobani’yle tanıştırmış.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Maket uçak saldırısında FETÖ parmağı
MİT’in Özbekistan’dan paketleyip getirdiği FETÖ’cü Gürbüz Sevilay, PKK’nın Ukrayna’dan aldığı maket uçaklara örgütün aracılık ettiğini itiraf etti.

ABDULLAH SARİCA

Milli İstihbarat Başkanlığı’nın (MİT) Özbekistan’daki operasyonuyla 15 Şubat’ta Türkiye’ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Gürbüz Sevilay, terör örgütü PKK/YPG ile olan kirli iş birliğini en ince ayrıntısına kadar anlattı. 2019’da Irak ve Suriye’deki PKK/KCK-PYD/YPG-SDG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019’da ilk olarak Irak’ın kuzeyine gittiğini anlatan Sevilay, “Kamışlı’ya yakın bir yerdeki petrol kuyularının olduğu bölgeye geldik. Burada ‘çıkartılan petrolü ABD’ye veriyoruz. Bu bölgeyi insansız hava araçlarından korumamız lazım’ dediler. Ben de istedikleri silahları temin edebileceğimi söyledim” ifadelerini kullandı. Sevilay, bir örgüt üyesiyle silahları almak için Ukrayna’ya gittiğini anlattı.

C4 yüklü maket uçakla saldırı
GÜNDEM
C4 yüklü maket uçakla saldırı

ABD’DEN UÇAKLA PARA GELİYOR

  • PKK/YPG’de sözde komutan konumunda olan teröristin çağırması üzerine Suriye’ye döndüklerini dile getiren Sevilay şunları kaydetti: “PKK’ya ait üniversite kampüsü içerisindeki fabrikaya gittik. Bana fabrikayı gezdirdi, her blokta değişik üretimlerin ve tamiratların yapıldığını anlattı. Gülerek para problemleri olmadığını ve ABD’den her hafta iki uçak dolusu dolar geldiğini söyledi.” PKK’nın, YPG’yle olan bağını gizlemeye çalıştığı da Sevilay’ın ifadelerinde geçti. Sevilay, görüştüğü bir teröristin “PKK mensubu olduğunu, PKK elbisesini özlediğini ancak burada giyemediğini, PKK ile YPG’nin ayrı oldukları izlenimi verilmeye çalışıldığını” anlattığını ifade etti.

Teröristlerden maket uçakla saldırı girişimi: Havada imha edildi
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Teröristlerden maket uçakla saldırı girişimi: Havada imha edildi

MAZLUM KOBANİ’YLE GÖRÜŞMÜŞ

Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştüğünü belirten Sevilay, şunları söyledi: “Burada 15 dakikalık bir görüşme yaptık. Burada Ukrayna’dan getirdiğimiz anti-drone ve anti-İHA sistemi kataloglarını gösterdim. Bana bunları getirip getiremeyeceğimi sordu. Ben de getirebileceğimi söyledim.”

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Maket uçak mercek altında: Teknolojik heyet araştıracak

MAKET UÇAK PARMAĞI

  • İstenilen teçhizatların temini için tekrar Ukrayna’ya gittiğini kaydeden Sevilay, görüşme yaptığı bazı kişilerle birlikte Suriye’ye döndüğünü kaydetti. Sevilay şöyle devam etti: Mazlum Kobani’nin karargahına götürüldük. Burada görüşmeler yapıldı. Mazlum Kobani, Ukraynalı ekibe küçük uçakları silahlı/füze atabilen hale çevirip çeviremeyeceklerini sordu. Ukraynalılar, bu durumun olabileceğini söylediler. Ayrıca her türlü silahı da temin edebileceklerini söylediler. Mazlum Kobani’nin ‘ürün sıkıntımız yok. ABD ve diğer ülkelerden her türlü temin edebiliyoruz ancak değişik ürünlerle de ilgileniyoruz’ sözleri üzerine stinger roketlerinin resimlerini gösterip özelliklerini anlattılar. Mazlum Kobani, ilk etapta roketlerden 100 adet, fırlatıcısından da 5 adet alacağını söyledi. Sipariş için avans olarak 750 bin dolar verildi. Teslimatın yapılmasının ardından paranın geri kalanı da gönderilecekti.

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