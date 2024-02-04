Makul süreye 'tazminat' komisyonu

AK Parti TBMM Grubu, bu hafta 8'inci Yargı Paketi'ni Meclis gündemine taşımaya hazırlanıyor. Meclis Başkanlığı'na sunulacak teklifin 70 madden oluşması bekleniyor. Çarşamba günü yasama faaliyetlerine başlayacak olan TBMM'nin şubat ayı içerisindeki temel gündem maddesi 8'inci Yargı Paketi olacak.

İTİRAZ SÜRELERİNE STANDART

Teklifle, hukuki süreçlerde itiraz süreleri standardize edilecek. İcranın geri bırakılması (tehir) ve tebligat süreleri iki hafta ile sınırlan-dırılacak. İki haftalık sürenin içerisine denk gelen resmi tatil günleri de bu zaman zarfına eklenecek. Düzenlemeyle, Anayasa Mahkemesi'ne makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla yapılan başvurularda oluşan yığılmanın önünü kesmek için bir tazminat komisyonu kurulacak. Komisyon, hali hazırda bekleyen 70 binden fazla dosyanın da hızlıca erimesini sağlayacak.

TAZMİNAT KOMİSYONU NASIL ÇALIŞACAK?

Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulacak, Yargı Paketi ile Anayasa Mahkemesi'ne makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla yapılan başvurular için özel bir komisyon geliyor. Düzenleme, komisyonun işleyişini, kararma şeklini ve tazminatının hukuken şeklini belirleme yetkisine sahip olacak. Düzenlemeyle, haksız tutuklamalarda oluşan maddi-manevi hak kaybı için ağır ceza mahkemelerine açılacak tazminat davalarının başvuruları önce tazminat komisyonuna gönderilecek. Komisyon kararını 3 ay içinde açıklayacak. Çıkan karar mahkemeye tevdi edilecek.

CEZASIZLIK ALGISI KIRILACAK

Düzenleme ile denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı da kırılacak. Müessir filler ve hakaret suçları da dahil olmak üzere hüküm giyen herkesin çarptırıldığı ceza süresinin 5'te 4'ünü hapiste geçirmesi sağlanacak. Yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını sağlayacak.







