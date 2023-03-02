Malatya Valisi Şahin: 5.6 büyüklüğündeki deprem psikolojik olarak insanları yıktı

'BİR ANDA ŞEHİR KENDİ KADERİ İLE BAŞ BAŞA GİBİ KALDI'

6 Şubat sabahı, herkesin büyük bir sarsıntı ile uyandığını anlatan Vali Şahin, ''Dünya, sanki allak bullak oluyordu. Sanki bina etrafımızdan dolanıyor gibi geliyordu. Çıktık, hızlı bir şekilde valiliğe geldik, çok soğuktu. Malatya'nın ekstra bir problemi de aşırı soğuk ve tipi, kar yağışı vardı. Bu arada küçük depremler oluyor. Güneye, bütün Akdeniz'e açılan yol kapanmıştı. Tren yolu bağlantımız, viyadükte yaşanan problemden dolayı kapanmıştı. Sivas ve Ankara istikametimiz tipi kapanmıştı. Bir anda şehir, kendi kaderi ile baş başa gibi kaldı. Elazığ yolu da 45 dakikada gideceğimiz yol, 5-6 saatte ancak ulaşılabilir bir seviyedeydi. Fakat yine de Elazığlı komşularımız bize hayat öpücüğü oldular. Gerçekten sağ olsunlar. O arada saat 13.25 sıralarında valilikteydik. Çok yoğun, ikinci büyük depremi yaşadık. Bunu, çok daha şiddetli yaşadık. Çünkü bize daha yakındı" diye konuştu.