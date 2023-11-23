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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Battalgazi'de 17.49'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
17:55 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 18:04 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak

AFAD, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.




Ayrıntılar geliyor...


#Malatya
#deprem
#AFAD
15 dakika önce
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