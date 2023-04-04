Malatya'da enkazın yüzde 68'i kaldırıldı

Malatya'da enkaz kaldırma çalışması
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden Malatya'da, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kentte 5 bin 393 yıkık veya acil yıkılacak yapıların enkazları, kaldırılıp ardından, kamyonlarla kent dışına taşınıyor.
Depremin ardından 44 bin 859 kişinin yaptığı kira destek başvurusunun kabul edildiği belirtilirken, 25 alanda 3 bin 59 konteyner iş yeri planlandığı ve şu ana kadar 225 iş yerinin kurulumunun tamamlandığı vurgulandı.
Kent genelinde 466 bin 193 olan elektrik abone sayısının deprem sonrası 320 bin 403'e gerilediği, üreticilere yem ve maddi destek sağlandığı sokak hayvanları için de bu zamana kadar 31 ton mama dağıtıldığı ifade edildi.