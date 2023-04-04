Malatya'da enkazın yüzde 68'i kaldırıldı

Malatya Valiliği, depremin ardından kentteki son duruma ilişkin bilgilendirme yaptı. Kent merkezi ve ilçelerde toplam 79 bin 235 çadır kurulduğu ve buralarda 311 bin 555 kişi yaşadığı belirtildi. Kentte farklı noktalarda kurulan 8 bin 238 konteynerde ise 20 bin 209 kişinin yaşamını sürdüğü kaydedildi.