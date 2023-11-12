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Malatya'da feci kaza: Minibüs ile otomobilin çarpıştı yaralılar var

Malatya'nın Darende ilçesinde minibüs ile otomobil karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

15:41 - 12/11/2023 Pazar
AA
Malatya'da feci kaza

Malatya'da feci kaza

Feci kaza Malatya'nın Darende ilçesinde meydana geldi. Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Durmuş Bağcı yönetimindeki 44 DN 374 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADN 985 plakalı otomobil Bağlarbaşı mevkiinde çarpıştı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki diğer 3 kişi yaralandı.


Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Darende
#Malatya
#TRAFİK KAZASI
18 dakika önce
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