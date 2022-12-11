Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Polis ekiplerinden kaçan minibüsün çarptığı park halindeki otomobillerden birinin sahibi olan Hasan Adam, “Bir gümbürtü oldu. Eşimle birlikte pencereden baktık, eşim ‘herhalde düğün konvoyu geçiyor’ dedi. Kaza oldu dedim ben. Dışarıya bir çıktık ki ortalık savaş alanı olmuş. Benim arabam ortadaydı, 10 metre sürüklenmiş. Kaçan arabanın içinde alkol şişeleri varmış onları bile atmışlar. Bunu gördük biz, kaçanları görmedik” dedi.