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MALATYA

Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da, işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Malatyada işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Koşu Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Yılmaz K. yönetimindeki 44 S 1181 plaka servis otobüsü ile Ramazan Ö. yönetimindeki 44 BT 717 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle servis devrilirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada, 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceme başlatıldı.

Avcılar'da panik anları: Yangına uykuda yakalandılar
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Yangın, saat 07.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Akçapınat Sokak’ta meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yangına uykularında yakalanan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti.
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İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrası yangın söndürülürken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
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Yangında ölü veya yaralı bulunmazken çatı katında hasar meydana geldi.
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Avcılar'da panik anları: Yangına uykuda yakalandılar
Avcılar'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangına uykuda yakalanan bina sakinleri panik yaşadı.
Avcılar Tahtakale Mahallesi Akçapınar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahipleri panikle kendilerini dışarı attı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangını söndürdü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

Kaçak hafriyata ceza yağdı: Döküm yapan kamyon ölümüne kaçtı
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Dün sabah saatlerinde Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesinde kaçak şekilde hafriyat döken kamyonların görüntüsü bir vatandaş tarafından çekildi.
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Görüntüleri emniyete ulaştıran vatandaş, emniyet ve zabıtayı harekete geçirdi.
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Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2 hafriyat kamyonunu Yeşilbayırda tespit ederek trafikten menetti. Araçlara, 2 bin 215 TL cezai işlem uygulanarak yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca zabıta ekiplerince araç başı 140 bin lira olmak üzere toplamda 280 bin TL ceza uygulandı.
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Başakşehir’de kaçak döküm yapıldığını gören vatandaşlar, duruma tepki göstermek ve hafriyat kamyonunu yakalamak istedi.
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Vatandaşlar, araçla hafriyat kamyonunu takibe aldı, ancak hafriyat kamyonu son sürat kaçtı. Yaşanan kovalamaca anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.
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Arnavutköyde kaçak hafriyata ceza yağdı; ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada
Kaçak hafriyata ceza yağdı: Döküm yapan kamyon ölümüne kaçtı
Arnavutköy'de kaçak şekilde araziye hafriyat döken kamyonlara 280 bin TL ceza kesilirken, kamyonlar trafikten menedildi. Başakşehir'de ise hafriyat dökerken fark edilen kamyonlar, vatandaşların araçla takibi sırasında ölümüne kaçtı.

Polisten kaçıp ortalığı savaş alanına çevirdi: Biri polis iki yaralı
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Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde devriye atan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 42 ANM 436 plakalı minibüse dur ihtarında bulundu.
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Polis ekipleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen araç kaçmaya devam etti. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacada minibüs sürücüsü, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Gürkan Caddesinde seyir halinde olan Erhan K. idaresindeki 42 ABT 167 plakalı hafif ticari araca, ardından park halinde olan 2 otomobile çarparak durabildi.
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Bu sırada kaçan minibüsü takip eden polis ekip aracı Gürkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan K.B. idaresindeki 42 BAY 42 plakalı otomobil ile çarpıştı. Dur ihtarına uymayan ve kazaya karışan sürücü ise minibüsü bırakarak olay yerinden kaçtı.
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Kovalama sırasında kazaya karışan ekip aracının sürücüsü polis memuru S.A. ve diğer otomobilin sürücüsü K.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan polis memuru S.A. ve diğer sürücü K.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Polis ekiplerinden kaçan minibüsün çarptığı park halindeki otomobillerden birinin sahibi olan Hasan Adam, “Bir gümbürtü oldu. Eşimle birlikte pencereden baktık, eşim ‘herhalde düğün konvoyu geçiyor’ dedi. Kaza oldu dedim ben. Dışarıya bir çıktık ki ortalık savaş alanı olmuş. Benim arabam ortadaydı, 10 metre sürüklenmiş. Kaçan arabanın içinde alkol şişeleri varmış onları bile atmışlar. Bunu gördük biz, kaçanları görmedik” dedi.
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Seyir halinde olan ve kaçan minibüs sürücüsün çarpması sonucu aracında ağır hasar oluşan Erhan Kaşkır ise, “Arkadaşımın evinden çıktım. Azami süratım 30’du. Yoldan geçerken sağıma soluma baktım kaçan arabanın geldiği görünmüyordu, farları yanmıyordu. Sokağın başına geldiğimde selektör yaptığını aynamdan gördüm daha sonra vurdu. Yolda dönerek burada durdum” diye konuştu.
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Olay sonrası polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak çalışma başlattı.
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Polisten kaçıp ortalığı savaş alanına çevirdi: Biri polis iki yaralı
Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken polis aracının kaza yapmasına neden olan sürücünün kullandığı minibüs, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonrası önce sokaktan çıkan bir araca ardından park halindeki araçlara çarparak durdu.


Yangına uykudayakalandılar

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