Malatya'da koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda İrfan T. (42), evden markete gitmek için çıkan boşanma aşamasında olduğu eşi Nursel T.’yi (38) takibe aldı.
Boş ve kimsenin bulunmadığı arazide Nursel T.’nin önünü kesen İrfan T., bir süre konuştuğu kadını bıçakla defalarca bıçakladı. İrfan T. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Kalbine aldığı bıçak darbesi ile kan kaybı yaşayan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geride 3 yetim çocuk bırakan talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, cinayet şüphelisi koca İrfan T.’nin ise bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNDEM
'Babam yatacak yer bulamasın': Annesi 60 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü
FOTOĞRAF 11
Olay, saat 22.30 sularında Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre Salih Ö.(38), boşandığı eşi Ebru Yüksel, erkek arkadaşı Mustafa D.(32) ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü (4) takibe aldı.
Ebru Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. İle tartışmaya başladı. Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö., eski eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı.
Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendisini öldürmek istedi.
Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı.
Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı
Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı
Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı
Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı
Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı
Ankara'da Salih Ö.(38), takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel (33) ile erkek arkadaşı Mustafa D. ve yanlarından bulunan kızı İsra Ö.'ye, oturdukları sitenin bahçesinde kurşun yağdırdı, ardından kendisini öldürmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan eski eş Ebru Yüksel yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.
FOTOĞRAF 12
Ankara'da yaşayan 1 çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen, ailesi ile birlikte tatil için gittiği Erdek'te 7 Ağustos akşamı denize girdi. Taşdöğen'e denizde yüzdüğü sırada E.K'nın kullandığı sürat teknesi çarptı.
Denizden çıkarılarak ambulansla Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elvan Fırat Taşdöğen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Taşdöğen'in cenazesi Ankara'ya getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Tekneyi kullanan E.K gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ <br><br> Elvan Fırat Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen ile kardeşi Güner Fırat, tekneyi kullanan E.K.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
'SADECE ADALET İSTİYORUZ' <br><br> Aydın Taşdöğen, E.K.'nin tehlikeli bir alanda seyrettiğini belirterek, \"Son sürat seyrediyorsun. Düşünebiliyor musunuz; 30 ya da 50 kilometrelik bir hız limiti olan kalabalık bir bölgede 150 kilometre hızla gidiyorsunuz. Sürat teknelerinin ne kadar derinden seyretmesi gerektiğini bilmiyorum. Bunun herhalde bir kanunu bir tüzüğü vardır. Bütün denizlerimizde, tatil yerlerinde bir şamandıra vardır ve o 200 metre açıktadır. Onun alanına bunlar giremez. Erdek'te böyle bir şamandıra yok. Güvenlik şamandırası yok. Sadece adalet istiyoruz\" diye konuştu.
'CİĞERİMİZ YERİNDEN SÖKÜLMÜŞ' <br><br> Elvan Fırat Taşdöğen'in kardeşi Güner Fırat ise \"Bir insanın yaşam hakkını elinden almak bu kadar ucuz olmamalı. Kanunlar neden vardır; mazlumun hakkını korumak için vardır. Adalete güvenmek istiyoruz. İçimiz yanıyor. Ne yediğimiz belli, ne içtiğimiz belli. Kalbimiz yerinden sökülmüş, ciğerimiz yerinden sökülmüş, perişanız. Bu memlekette ölen sadece öldüğü ile kalmamalı...
Hangi ruh hali ile hangi ruh sağlığı ile o kadar alanda, insanların ayakta durup sohbet ettiği bir alana son sürat geliyor? Biz adalet istiyoruz. Bu insanın en ağır cezayı alması için elimizden ne geliyorsa hukuki yoldan yapacağız. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Bu insanın tutuklu yargılanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız\" ifadesini kullandı.
'Bunun adı cinayet'
'Bunun adı cinayet'
'Bunun adı cinayet'
'Bunun adı cinayet'
'Bunun adı cinayet'
'Bunun adı cinayet'
'Bunun adı cinayet': Denizde yüzen kadına sürat teknesiyle çarptı serbest kaldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren ve cenazesi Ankara'da toprağa verilen Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) eşi Aydın Taşdöğen ile kardeşi Güner Fırat, tekneyi kullanan E.K.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Eşinin mezarı başında gözyaşı döken Aydın Taşdöğen (58), "Bunun adı cinayet. Başka türlü açıklanamaz. Biz cenazemizi defnetmeden serbest bırakıldığını öğreniyoruz. İçimiz yanıyor" dedi.