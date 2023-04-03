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Malatya'da peş peşe korkutan depremler

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.52'de 4,3 ve saat 15,44'te 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

16:01 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13:52'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.13 kilometre olarak kaydedildi.


Malatya Doğanşehir'de saat 15.44'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.




#malatya
#deprem
#doğanşehir
13 dakika önce
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