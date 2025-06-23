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Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama

Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama

14:2123/06/2025, Pazartesi
IHA
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Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama
Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye bastı. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 383 adeti ekmek içerisine gizlenmiş toplam 6 bin 142 adet sentetik ecza, 13 gram kokain, 11,17 gram sentetik kannabinoid, 9 kök kenevir bitkisi, 8 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 pompalı tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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