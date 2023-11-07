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Malatya’daki zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: Beş yaralı

Malatya'da meydana gelen ve üç aracın karıştığı zincirleme kazada biri bebek beş kişi yaralandı. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza ile ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Semih Bozkuş
22:02 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Malatya'da zincirleme kaza

Malatya'da zincirleme kaza

Malatya'da iki otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı.

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre biri bebek beş kişi yaralandı.


Kaza, saat 20.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil ile bir hafif ticari araç dikkatsizlik sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 1’i bebek 5 kişi yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Malatya
#Trafik Kazası
#Malatya- Ankara karayolu
#Alparslan Türkeş Bulvarı
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