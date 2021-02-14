Malatyalı şehit Astsubay Çavuş Semih Özbey ​gözyaşlarıyla defnedildi

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Hurma diyeti nasıl yapılır, dikkat edilmesi gerekenler, hurma diyeti örnek menü ve daha fazlası...

Yedi günde ortalama 5-7 kilo vermek Hurma diyeti ile mümkündür. Haberimizde örnek menü bulabilirsiniz. Peki, Hurma Diyeti Nasıl Yapılır?