Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Maltepe'de 9 katlı binada balkon çöktü

Maltepe'de 9 katlı binada balkon çöktü

10:3827/06/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Yıkım sonrası ölen ya da yaralanan olmadı.
Yıkım sonrası ölen ya da yaralanan olmadı.

Maltepe'de sabah saatlerinde 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon çöktü. Çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Maltepe'de 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken balkonda inceleme yaptı. Çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken binanın tahliye edilip edilmeyeceği belediye ekiplerinin kontrollerinden sonra belirlenecek.




#maltepe
#istanbul
#balkon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
48-49-50-51 yaşa erken emeklilikte rota oluştu: 1998, 2002 ve 2008 SGK girişi olanlara müjdeler sıralandı